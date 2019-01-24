Министр обороны Венесуэлы: В стране происходит государственный переворот

Глава оборонного ведомства Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил в четверг, 24 января, что в стране уже происходит государственный переворот.

В ходе пресс-конференции, проходившей в Каракасе, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил о государственном перевороте, происходящем в стране.

"Я предупреждаю о государственном перевороте в отношении законной власти, демократии и легитимного президента Николаса Мадуро", - сказал он.

Ранее министр заявлял, что вооружённые силы Венесуэлы не признают "временного президента" Хуана Гуайдо. По его словам, армия Боливарианской Республики будет и дальше защищать конституцию страны. Таким образом, Лопес подтвердил, что венесуэльские военные встали на сторону законно избранного президента Николаса Мадуро.

Об этом сообщает "РИА Новости"

Напомним, к настоящему времени, помимо США, статус Гуайдо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.