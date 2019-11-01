Министр обороны Украины сделал заявление: Разведение сил и средств в Петровском под угрозой срыва

То, что украинская сторона снова что-то выдаст, ожидали многие. Но надежда на то, что долгожданное разведение сил и средств в Петровском все-таки состоится – сохранялась до последнего (несмотря на все выходки украинской стороны – она сохраняется и сейчас).

Как и ожидалось, с украинской стороны поступило заявление о разведении в Петровском. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время сегодняшнего брифинга в Киеве сообщил, что 4 ноября (эта дата была согласована на пришедших переговорах в Минске) разведение может и не состояться.

- Действительно, обстрелы были, поэтому мы ожидаем пересмотр даты. Последние обстрелы были 30 октября, - заявил глава оборонного ведомства незалежной и отметил, что украинская сторона будет ожидать «семидневной тишины» и только тогда приступит к началу отвода.

К слову, вчера, 31 октября в заявлении президента Украины Владимира Зеленского говорилось, что разведение состоится в назначенную дату – 4 ноября – при условии «семидневной тишины». Неужели он не был в курсе того, что 30 числа в районе Петровского было «не тихо»? Неужто глава оборонного ведомства не кладет отчеты об обстановке на фронте на стол президенту?

(Стоит сказать, что условие «семидневной тишины» для начала устранения нарушений на участке разведения выдумано украинской стороной)

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октябряФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Получается, ситуация складывается следующим образом. Дата разведения согласована на уровне Минска. Донецкая Народная Республика говорит о своей готовности, а украинская сторона продолжает выискивать предлоги для переноса мероприятий – говорит о необходимости «семидневной тишины» и при этом открывает огонь по позициям Республики в районе Петровского.

- Противник продолжает саботировать процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Помимо скрытного размещения вооружения и техники на участке разведения в районе Петровского, украинская сторона активизировала ведение беспорядочного огня в районе разведения сил и средств, - говорится в сообщении Народной милиции Республики.

- На протяжении трех лет украинская сторона применяла ту же тактику и в Станице Луганской, где, несмотря на согласованные даты, вооруженные формирования Украины намеренно производили обстрелы в преддверии разведения, чтобы заявить о нарушениях, тем самым срывая начало процесса. Украинской стороне пора прекратить выискивать предлоги для несоблюдения договоренностей и выполнить взятые на себя обязательства, - говорится в заявлении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. - С нашей стороны все необходимые мероприятия будут выполнены в соответствии с утвержденным планом-графиком в согласованные даты.

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октябряФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ранее сообщалось, что украинские радикалы собираются заблокировать пути выводы сил и вооружения украинской армии из района участка разведения войск «Петровское – Богдановка».

- Замысел руководства радикалов состоит в том, чтобы в случае начала разведения сторон использовать молодых людей для блокирования путей отвода техники и личного состава. Расчет ставится на то, что силовики не будут по ним открывать огонь и применять меры физического воздействия, - заявил замначальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

Напомним, попытки возобновить разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Золотого и Петровского были предприняты 9, 10 и 11 октября, однако все они были сорваны украинской стороной. В Золотое также прибыли украинские националистические формирования, намеренные препятствовать отведению сил и средств.

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