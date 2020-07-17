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Министр обороны Украины: «Россия нападать не собирается, но мы ждем»

17 июля 2020, 16:00  •  100 • Украина

Несмотря на заявления американских и украинских экспертов о возможном нападении российской армии, никакой активности ВС РФ близ границ Украины замечено не было.

Об этом в ходе доклада Верховной раде сообщил украинский министр обороны Андрей Таран.

«На протяжении последнего месяца в СМИ появилось много сообщений о возможности вооруженного нападения РФ, активизации боевых действий именно на Крымском направлении. В этом контексте надо вспомнить и слова бывшего командующего армии США в Европе, а также ряд статей, которые не только повторили слова американского отставного генерала, но и дали экспертные комментарии.

По этому поводу хотел бы заявить: на данный момент непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск близ административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым не выявлено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок», – отметил министр.

Однако, несмотря на это, он подчеркнул, что украинская армия ждёт и готовится к нападению России.

«Вместе с тем, помня о непредсказуемости решений руководства РФ, вооруженные силы Украины совершают некоторые мероприятия по предотвращению и адекватному ответу возможным действиям со стороны РФ», – заверил чиновник.

Министр обороны добавил, что в ответ на российские учения «Кавказ 2020», ВСУ планируют в это же время также провести большие, по меркам украинской армии, учения «Объединённые усилия 2020».

«Мы также ожидаем, что представители стран НАТО смогут также принять участие в этих учениях», – резюмировал он.

Напомним, из-за пандемии коронавируса руководство НАТО изменило план проведения учений «Си Бриз-2020», которые должны были пройти в июле этого года в Чёрном море и на землях исторической Новороссии, входящих сегодня в состав Украины. Из-за риска заразиться Covid-19 из плана исключены все сухопутные манёвры, а срок проведения самих учений сокращён до одной недели.

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