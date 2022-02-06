Министр обороны Украины развенчал миф о вторжении и заверил: "Мы не будем нападать"

В Минобороны Украины не видят рисков "вторжения" со стороны России.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Незалежная не видит рисков вторжения. Развенчав этот миф западной прессы, он заверил, что и Украина, в свою очередь, не намерена нападать.

В интервью La Repubblica Резников указал, что сиюминутного риска от России нет, хотя, не преминул добавить он, рано или поздно это может случиться.

При этом министр указал, что прогнозы о некоем нападении на страну были неоднократно. Сперва говорилось о январе, затем о феврале, сейчас уже прогнозы на ту же тему строятся на весну.

"Мы не будем сражаться, - уточнил Резников. - Но если на нас нападут, мы будем этого ждать и подготовимся".

Министр также заметил, что Киев не готовит нападения на Крым, Луганск и Донецк. "Мы не будем нападать: в Крыму, Луганске, Донецке живут украинцы, и они оказались бы в опасности", - заявил он.