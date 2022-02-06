|
Министр обороны Украины развенчал миф о вторжении и заверил: "Мы не будем нападать"
06 февраля 2022, 23:30 • 116 • Политика
В Минобороны Украины не видят рисков "вторжения" со стороны России.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Незалежная не видит рисков вторжения. Развенчав этот миф западной прессы, он заверил, что и Украина, в свою очередь, не намерена нападать.
В интервью La Repubblica Резников указал, что сиюминутного риска от России нет, хотя, не преминул добавить он, рано или поздно это может случиться.
При этом министр указал, что прогнозы о некоем нападении на страну были неоднократно. Сперва говорилось о январе, затем о феврале, сейчас уже прогнозы на ту же тему строятся на весну.
"Мы не будем сражаться, - уточнил Резников. - Но если на нас нападут, мы будем этого ждать и подготовимся".
Министр также заметил, что Киев не готовит нападения на Крым, Луганск и Донецк. "Мы не будем нападать: в Крыму, Луганске, Донецке живут украинцы, и они оказались бы в опасности", - заявил он.
Подпишитесь на нас
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 февраля 2022, 15:45
|
06 февраля 2022, 11:50
|
31 января 2022, 07:40
|
04 февраля 2022, 00:55
|
01 февраля 2022, 10:30
|
04 февраля 2022, 21:55
|
31 января 2022, 01:50