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Министр обороны Украины "отчитал" Меркель. Русские не согласились: "Благодарить должны"

13 декабря 2021, 10:50  •  87 • Политика
Министр обороны Украины Алексей Резников выступил с жёсткой критикой экс-канцлера Ангелы Меркель. Пользователи русского сегмента интернета не согласились с ним. "Вы её благодарить должны", - отмечают в сети.
В частности, Резников "отчитал" бывшего канцлера ФРГ за то, что правительство Меркель в прошлом месяце наложило вето на приобретение Киевом оружия НАТО. Так, Берлин запретил к покупке Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения БПЛА. Хотя отмечается, что впоследствии Германия смягчила свою позицию относительно винтовок, признав их несмертоносным оружием. Резников отметил, что позиция канцлера Олафа Шольца по этому вопросу ещё не ясна.
По мнению пользователей Сети из России, украинцы должны быть благодарными Меркель за такую позицию.
"Она вас жалела, чтобы не поубивали друг друга. Вы её благодарить должны", - считает Степан Краснов.
"Вот ведь упыри, всё им про оружие! А поговорить с Донбассом слабо?" - отмечает Сергей Пирогов.

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