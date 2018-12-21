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Министр обороны Украины Полторак призвал военных и моряков готовиться к войне
21 декабря 2018, 01:39 • 92 • Политика
Глава Минобороны Украины назвал приоритетом создание базы ВМС на Азове. Также он посоветовал военным и морякам готовиться к военному конфликту.
В 2019 году приоритетной задачей Минобороны Украины станет создание морской военной базы в Азовском море. Такое заявление на пресс-конференции сделал министр обороны Украины Степан Полторак.
По его словам, Украине необходимо усилить своё военное присутствие в Азовском море, также он призвал украинских военнослужащих и моряков готовиться "обеспечивать территориальную целостность страны". Если отбросить эвфемизмы, то глава Минобороны, по сути, призвал военных готовиться к вооружённому конфликту с Россией.
Напомним, что у Украины в настоящее время имеется две военно-морских базы. Обе расположены в Чёрном море: одна - в Одессе, другая - в Николаеве. Последняя, до возвращения Крыма в состав России, находилась на полуострове.
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