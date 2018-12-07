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Министр обороны Украины поблагодарил украинских моряков, сдавшихся России без сопротивления

07 декабря 2018, 02:39  •  56 • Политика
Глава Минобороны Украины Степан Полторак рассказал, почему украинские моряки не стреляли во время захвата их кораблей во время инцидента в Керченском проливе и сдались России без сопротивления.
Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил в эфире украинского телеканала, почему украинские моряки не отстреливались во время задержания их кораблей российскими пограничниками в Керченском проливе. По словам главы Минобороны, это потому, что моряки спасали Украину от «широкомасштабной агрессии России».
Речь идет об инциденте в Керченском проливе, случившемся в воскресенье 25 ноября. Три украинских военных судна без разрешения вторглись в российские территориальные воды и были задержаны российскими пограничниками. Два судна сразу сдались без сопротивления, третье отказалось и было взято силой.
«Если бы они открыли огонь, я думаю, что вряд ли у нас сегодня происходила бы эта передача... только выдержка спасла ситуацию от широкомасштабной агрессии», - заявил министр обороны в эфире украинского канала «Прямой», принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко.
Напомним, что сейчас все три украинских военных судна находятся под арестом, как и их экипажи. Им предъявлено обвинение в нарушении государственной границы России.

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