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Министр обороны Украины поблагодарил украинских моряков, сдавшихся России без сопротивления
07 декабря 2018, 02:39 • 56 • Политика
Глава Минобороны Украины Степан Полторак рассказал, почему украинские моряки не стреляли во время захвата их кораблей во время инцидента в Керченском проливе и сдались России без сопротивления.
Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил в эфире украинского телеканала, почему украинские моряки не отстреливались во время задержания их кораблей российскими пограничниками в Керченском проливе. По словам главы Минобороны, это потому, что моряки спасали Украину от «широкомасштабной агрессии России».
Речь идет об инциденте в Керченском проливе, случившемся в воскресенье 25 ноября. Три украинских военных судна без разрешения вторглись в российские территориальные воды и были задержаны российскими пограничниками. Два судна сразу сдались без сопротивления, третье отказалось и было взято силой.
Напомним, что сейчас все три украинских военных судна находятся под арестом, как и их экипажи. Им предъявлено обвинение в нарушении государственной границы России.
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