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Министр обороны Украины отказался от помощи военных США

07 декабря 2021, 06:40  •  102 • Политика
Министр обороны Украины Алексей Резников отказался от непосредственной помощи военных США и Канады. По его словам, его стране нужны не иностранные военные, а помощь другого рода.
"Нам не нужны американские или канадские солдаты, сражающиеся здесь за Украину", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
По словам Резникова, Украина сама намерена "сражаться", но ей необходима модернизация вооружения. Он также выразил уверенность в том, что при "пересечении Россией границ дозволенного" моровое сообщество "отреагирует без колебаний".
Ранее в США прокомментировали момент о возможности включения в военный блок НАТО новых стран-участниц. По словам официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, включение новых членов в НАТО не противоречит обещанию не расширяться на восток.
Он, оправдывая такой гибридный подход альянса, заметил, что блок преследует лишь оборонительные цели, его дверь всегда открыта.
Кроме того, указал Прайс, ему кажутся смехотворными утверждения, будто НАТО или претенденты на членство в НАТО могут угрожать России.

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