Министр обороны Украины объяснил военное положение "нападением и угрозой России"

Глава Минобороны Украины Степан Полторак назвал причины введения в стране военного положения. По его словам, причинами стали "агрессия" России против ВМС Украины в Керченском проливе, а также угрожающее сосредоточение группировки войск РФ на границе с Украиной.

Как сказал министр, военное положение в государстве может быть введено вследствие нападения другого государства или в случае угрозы подобного нападения. Об этом он заявил телеканалу "112 Украина".

"У нас состоялось два в одном - агрессия России против ВМС Украины в Керченском проливе и гигантское сосредоточение группировки российских войск на рубеже с Украиной", - сказал министр.

По словам Полторака, ВСУ получили уже более ста единиц техники, а до 26 декабря получат еще более 200 единиц. При этом он не уточнил, о какой технике идет речь.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили государственные рубежи России и в течение нескольких часов опасно маневрировали. В итоге российскими пограничниками были арестованы 24 украинских моряка.