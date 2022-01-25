Министр обороны Украины на панику о "вторжении" рассказал про пещерных людей

Украинский министр Алексей Резников заявил, что причин для паники из-за "вторжения" нет.

В Минобороны Украины, несмотря на заявления о некоем "вторжении" России, не видят поводов для паники. Об этом заявил глава военного ведомства Алексей Резников. По его словам, многие люди из-за недостатка информации все видят в негативном сценарии.

В целом же, причин для опасений вторжения России нет, а паника — инстинкт, который достался украинцам от пещерного человека, деликатно сказал он. В беседе с местными журналистами Резников развил мысль про пещерных людей.

"Мы привыкли к тому, чтобы накручивать, освещать в своих головах негативный сценарий. Это от наших предков. Они выходили из пещеры и у него был брак недостаточной информации. Он обязательно предсказывал негативный сценарий", - пояснил министр.

Он добавил, что в те трудные доисторические времена те, кто предсказывал позитивный сценарий, "съел какой-то тигр или ящер".

"А те, кто думал, что, может быть, это ящер и спасались от косули, они выжили, - добавил он. - Это нормально для человечества, когда недостаточно информации, прогнозировать в своей голове негативной сценарий".

Ранее Резников выразил готовность провести переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Напомним, что накануне после срочного совещания в Киеве секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал СМИ "не сеять панику" вокруг "вторжения России на Украину".