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Министр обороны Украины на панику о "вторжении" рассказал про пещерных людей

25 января 2022, 14:35  •  91 • В мире
Украинский министр Алексей Резников заявил, что причин для паники из-за "вторжения" нет.
В Минобороны Украины, несмотря на заявления о некоем "вторжении" России, не видят поводов для паники. Об этом заявил глава военного ведомства Алексей Резников. По его словам, многие люди из-за недостатка информации все видят в негативном сценарии.
В целом же, причин для опасений вторжения России нет, а паника — инстинкт, который достался украинцам от пещерного человека, деликатно сказал он. В беседе с местными журналистами Резников развил мысль про пещерных людей.
"Мы привыкли к тому, чтобы накручивать, освещать в своих головах негативный сценарий. Это от наших предков. Они выходили из пещеры и у него был брак недостаточной информации. Он обязательно предсказывал негативный сценарий", - пояснил министр.
Он добавил, что в те трудные доисторические времена те, кто предсказывал позитивный сценарий, "съел какой-то тигр или ящер".
"А те, кто думал, что, может быть, это ящер и спасались от косули, они выжили, - добавил он. - Это нормально для человечества, когда недостаточно информации, прогнозировать в своей голове негативной сценарий".
Ранее Резников выразил готовность провести переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Напомним, что накануне после срочного совещания в Киеве секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал СМИ "не сеять панику" вокруг "вторжения России на Украину".

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