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Министр обороны Украины исключил возможность амнистии для ополченцев
09 октября 2019, 15:09 • 114 • Украина
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что украинское правительство не намерено использовать механизм полной амнистии для участников конфликта, предусмотренный минскими договорённостями.
©mil.gov.ua РИА Новости
«Ни в каком сценарии никто не видит амнистии террористам и преступникам, которые воевали против наших, и особенно тех, кто совершил преступления», — цитирует Загороднюка агентство «Укринформ».
Министр считает, что Минские соглашения были подписаны в 2014 году «под серьёзным прессингом», а «сейчас может быть предложено другое видение, которое будет согласовано с международными партнёрами».
14 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона не рассматривает возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.
23 июля лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что исключает возможность амнистии для тех, кто совершал военные преступления в Донбассе.
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