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Министр обороны США написал письмо Трампу. "Будет правильнее уйти"
21 декабря 2018, 04:54 • 86 • В мире
Министр обороны США Джейсм Мэттис написал официальное обращение к президенту Трампу. “Я считаю, что для меня правильнее уйти с должности”, — завил глава Пентагона.
Министр обороны США Джейсм Мэттис написал официальное письмо Дональду Трампу с просьбой об его отставке. Известно, что взгляды на внешнею политику Трампа и Мэттиса часто расходились. Но вывод американских вооруженных сил из Сирии – то, с чем глава Пентагона категорически не согласен.
«Потому что у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с вашими ... Я считаю, что для меня правильнее будет уйти с должности», - весьма мягко обрисовал свою позицию Мэттис и пропросил об отставке.
Мэттис был назначен на эту должность в январе 2017 года, его предшественником был Эштон Картер. Почти за два года пребывания в должности он заработал репутацию как "ярый противник Путина и друг Украины". Мэттис, который получил прозвище Бешеный пес, считает Россию "хищным" государством.
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