Министр обороны США написал письмо Трампу. "Будет правильнее уйти"

Министр обороны США Джейсм Мэттис написал официальное письмо Дональду Трампу с просьбой об его отставке. Известно, что взгляды на внешнею политику Трампа и Мэттиса часто расходились. Но вывод американских вооруженных сил из Сирии – то, с чем глава Пентагона категорически не согласен.



«Потому что у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с вашими ... Я считаю, что для меня правильнее будет уйти с должности», - весьма мягко обрисовал свою позицию Мэттис и пропросил об отставке.



Мэттис был назначен на эту должность в январе 2017 года, его предшественником был Эштон Картер. Почти за два года пребывания в должности он заработал репутацию как "ярый противник Путина и друг Украины". Мэттис, который получил прозвище Бешеный пес, считает Россию "хищным" государством.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting....