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Министр обороны России открыл в Национальном центре управлении обороной России шахматную галерею
04 июня 2019, 16:24 • 24 • В России
Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов открыли шахматную галерею в Национальном центре управления обороной.
"Одновременно могут вестись восемь партий. Шахматная галерея оборудована двумя интерактивными панелями, предназначенными для тренировки личного состава в отработке отдельных элементов предстоящих партий", - заявили в Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что открытие галереи стало очередным шагом к популяризации занятий спортом среди военнослужащих. Но мы-то с вами знаем, что игра в шахматы развивает логику, анализ и планирование. Те самые качества, без которых офицер Генерального штаба не может оперативно принимать самостоятельные решения.
Шахматные доски и бильярдные столы были популярны у царских и советских офицеров. Похоже, что мода на эти универсальные "тренажеры для мозга" возвращается в стены Минобороны.
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