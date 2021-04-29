Министр обороны Польши выставил себя на посмешище, заговорив о России

В Польше с насмешкой отнеслись к словам министра обороны о России. "Господин министр, не выставляйте себя на посмешище! Если бы Москва захотела, вы и прочие горлопаны из правительства увидели бы, какой мощью она обладает", - пишут поляки в комментариях к воинственным заявлениям главы Минобороны Польши.

Польша повышает свой боевой потенциал и готова "защищаться в случае нападения России", заявил польский министр обороны Мариуш Блащак. Читатели польского портала Interia подняли своего главу Минобороны на смех.

В комментариях к новости поляки напоминают министру, что на дворе не 1920 год и что Польша недотягивает по уровню военной силы даже до Турции, не говоря уже о России. И никакое "повышение боевого потенциала" это не изменит.

До войны министры разных мастей и президент надували щеки, пугали и вешали лапшу на уши, а когда Германия напала (и даже до начала войны), бежали, как трусы, из страны. Сомневаюсь, что сейчас будет по-другому,

- пишет пользователь под ником wrrr.

Господин министр, не выставляйте себя на посмешище! Если бы Москва захотела, вы и прочие горлопаны из правительства увидели бы, какой мощью она обладает,

- добавляет padre111.

Россия уже давно забыла об "учениях", а мужик только сейчас начал играть мускулами. Замедленная реакция?

- задаётся вопросом Weteran.

Напомним, что поводом для воинственных заявлений польского министра стали недавние военные учения России, которые западные СМИ представили, как подготовку к вторжению на Украину. Учения уже завершились, но на Украине и в Польше до сих пор мусолят эту тему.