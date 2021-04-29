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Министр обороны Польши выставил себя на посмешище, заговорив о России
29 апреля 2021, 20:40 • 144 • Политика
В Польше с насмешкой отнеслись к словам министра обороны о России. "Господин министр, не выставляйте себя на посмешище! Если бы Москва захотела, вы и прочие горлопаны из правительства увидели бы, какой мощью она обладает", - пишут поляки в комментариях к воинственным заявлениям главы Минобороны Польши.
Польша повышает свой боевой потенциал и готова "защищаться в случае нападения России", заявил польский министр обороны Мариуш Блащак. Читатели польского портала Interia подняли своего главу Минобороны на смех.
В комментариях к новости поляки напоминают министру, что на дворе не 1920 год и что Польша недотягивает по уровню военной силы даже до Турции, не говоря уже о России. И никакое "повышение боевого потенциала" это не изменит.
- пишет пользователь под ником wrrr.
- добавляет padre111.
- задаётся вопросом Weteran.
Напомним, что поводом для воинственных заявлений польского министра стали недавние военные учения России, которые западные СМИ представили, как подготовку к вторжению на Украину. Учения уже завершились, но на Украине и в Польше до сих пор мусолят эту тему.
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