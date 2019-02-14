Министр обороны парой фраз лишил Британию многомиллиардной торговой сделки

Важнейшие торговые переговоры между Британией и Китаем, эффект от которых для Лондона оценивался в миллиарды фунтов, оказались сорванными из-за пары непродуманных фраз министра обороны Гэвина Уильямсона.

В Британии назревает крупный правительственный скандал, связанный с именем министра обороны Гэвина Уильмсона, которого обвиняют в срыве торговой британо-китайской сделки. Из-за этого Лондон может лишиться доступа на рынки Китая и потерять миллиарды фунтов прибыли.

Началось всё с заявления Уильямсона о том, что авианосец "Королева Елизавета" отправится в Тихоокеанский регион, чтобы помешать Китаю в его притязаниях на спорные территории. На этом министр обороны не остановился и продолжил в привычной для себя воинственной риторике, сообщив, что готов в качестве ответа на наращивание Пекином своего торгового и военного потенциала "применить жёсткую силу для защиты глобальных интересов Британии".

Вслед за этим вице-премьер госсовета КНР Ху Чуньхуа сообщил о том, что не будет принимать участие в торговых переговорах с министром финансов Британии Филипом Хаммондом. В Лондон вместо высокопоставленного китайского чиновника приедут представители рангом пониже, а это автоматически делает невозможным подписание торговых соглашений. Между тем именно они были очень важны для Лондона, учитывая ситуацию с Brexit.

Как пишет издание The Sun, Тереза Мэй сделала попытку загладить впечатление от непродуманных высказываний министра обороны, заявив, что "авианосец ещё не готов к выполнению каких-либо миссий". К тому же решение о его отправке в какую-либо точку Мирового океана принимает вовсе не Уильямсон, а британское правительство.