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Министр обороны КНР перед Шойгу озвучил то, о чём думает весь мир: "Новые проявления холодной войны"

23 ноября 2021, 20:05  •  142 • В мире
Главы министерств обороны России и Китая провели переговоры.
Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в ходе рабочей встречи с главой военного ведомства России Сергеем Шойгу во вторник высказался об успехе в сотрудничестве двух стран. Он подчеркнул, что плодотворная работа ведётся во всех областях.
Что касается "оборонки", то, указал генерал-полковник, взаимодействие вооружённых сил двух государств в сфере организации мероприятий боевой подготовки" получило заметное развитие.
Фэнхэ также поддержал видение Шойгу относительно военной угрозы со стороны США.
США предпринимают против Китая такие же агрессивные действия в военной сфере, тактику сдерживания, как и против России, заметил китайский министр.
В ходе рабочей встречи, которая проходила в видеоформате, он также озвучил то, о чём думает весь мир относительно действий Америки. Фактически, указал министр обороны КНР, американская сторона не скрывает проведения холодной войны в новой форме.
"Стоя перед лицом безумного сдерживания и давления со стороны США, Китай и Россия сплочены вместе, как великая гора. Наша дружба нерушимая. Мы вместе противодействовали гегемонии со стороны США и выступаем против фальшивого демократического режима США и фальшивого мультикультурализма, а также новых проявлений холодной войны в новой форме. И таким образом мы показали наши взаимоотношения лучше, чем союзнические", - констатировал министр обороны КНР.
По итогам переговоров Россия и Китай утвердили дорожную карту развития военного сотрудничества на 2021-2025 годы.

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