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Министр обороны Китая сделал заявление после учений с русскими
13 августа 2021, 19:45 • 126 • Политика
В Китае оценили прошедшие военные учения "Сибу / Взаимодействие - 2021".
Стратегические военные учения Китая и России завершены. Как говорится в заявлении министра обороны КНР Вэй Фэнхэ, армии двух стран усилят военное сотрудничество.
Совместные стратегические учения фазой боевой стрельбы с использованием некоторых из самых современных вооружений в мире и мощной огневой мощи, так в КНР оценили состоявшиеся маневры.
Вэй Фэнхэ, в свою очередь, не преминул отметить, что армии двух стран продолжают двигаться вперед, даже несмотря на пандемию. Министр обороны КНР указал, что контакты двух стран успешно укрепляются благодаря усилиям и верным стратегическим решениям лидеров двух государств.
Он подчеркнул, что армии внесут "еще более значительный вклад в поддержание мира и стабильности на нашей планете".
Учения "Сибу / Взаимодействие - 2021" проходили с 9 по 13 августа на территории Нинся-Хуэйского автономного района (Северо-Западный Китай). По информации МО России, в них приняли участие свыше 10 тыс. человек, порядка 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов.
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