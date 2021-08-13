Министр обороны Китая сделал заявление после учений с русскими

В Китае оценили прошедшие военные учения "Сибу / Взаимодействие - 2021".

Стратегические военные учения Китая и России завершены. Как говорится в заявлении министра обороны КНР Вэй Фэнхэ, армии двух стран усилят военное сотрудничество.

Совместные стратегические учения фазой боевой стрельбы с использованием некоторых из самых современных вооружений в мире и мощной огневой мощи, так в КНР оценили состоявшиеся маневры.

Вэй Фэнхэ, в свою очередь, не преминул отметить, что армии двух стран продолжают двигаться вперед, даже несмотря на пандемию. Министр обороны КНР указал, что контакты двух стран успешно укрепляются благодаря усилиям и верным стратегическим решениям лидеров двух государств.

Он подчеркнул, что армии внесут "еще более значительный вклад в поддержание мира и стабильности на нашей планете".

Учения "Сибу / Взаимодействие - 2021" проходили с 9 по 13 августа на территории Нинся-Хуэйского автономного района (Северо-Западный Китай). По информации МО России, в них приняли участие свыше 10 тыс. человек, порядка 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов.