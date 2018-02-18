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Министр обороны Германии признала кибератаки опаснее ИГИЛ

18 февраля 2018, 06:09  •  87 • В мире
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен назвала самую большую угрозу мировой стабильности.
Киберистерия захватила не только США, но и другие страны мира. "Русские" хакеры испугали буквально всех чиновников Запада. Так, в интервью телеканалу CNBC министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен назвала кибератаки главной угрозой миру.
По ее словам, именно на борьбу с кибератаками нужно потратить максимум средств. Необходимо, чтобы все страны включились в эту борьбу, иначе "может быть поздно". "Это самая большая угроза стабильности", - подчеркнула министр.
Она добавила, что даже ИГИЛ (запрещена в России) используют киберпространство в своих целях. Поэтому именно кибератаки выходят не первое место среди угроз.
Подобной риторики придерживаются и в США, которые готовы освоить любые бюджеты на борьбу с "русским хакером". Стоит отметить, что защита киберпространства является действительно приоритетной задачей, однако во многих странах это может превратиться в защиту от мифов.

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