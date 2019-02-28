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Министр обороны Франции обвинила в "подставе" полковника за критику жестокости коалиции

28 февраля 2019, 20:09  •  30 • В мире
Глава Минобороны Франции Флоранс Парли обвинила полковника Франсуа-Режи Легрие, раскритиковавшего действия коалиции США в Сирии, в том, что он "подставил под удар своих людей".
Как сообщает Le Figaro, министр обвинила военного в "недостатке личного мужества" и "неискренности". Такое заявление она сделала, выступая 20 февраля во французском сенате.
Две недели назад Легрие выступил с разоблачениями в журнале Revue Défense Nationale, рассказав о том, как командовал артиллерией Франции в ходе осады сирийского Хаджина, который захватили террористы "Исламского государства" (запрещено в России).
Методы коалиции показали сирийцам "отвратительную картину освобождения в западном стиле", писал полковник. Город был разрушен в ходе осады практически до основания без всякой на то военной необходимости, заявил полковник.
Статья была удалена с сайта журнала через несколько дней, слова полковника вызвали у министра вооруженных сил Франции крайнее раздражение. Парли заявила, что Легрие должен был уволиться с должности, а не критиковать приказы военного командования, пишет ФАН.

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