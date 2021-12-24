Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтве...
Главная / Война

Министр обороны Болгарии против размещения в стране войск НАТО

24 декабря 2021, 18:45  •  167 • Война
Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что перемещение подразделений российской армии у границ Украины – не повод для роста эскалации между НАТО и Кремлём.
Он указал, что заявление Верховного командующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса об увеличении контингента НАТО в Болгарии и Румынии для дальнейшего сдерживания России в связи с конфликтом вокруг Украины не отражают действительную ситуацию, поскольку окончательное решение о переброске дополнительных сил в Болгарию и Румынию не принято.
«Моя позиция такова, что подобные дебаты потенциально может привести к нежелательному росту напряжённости в регионе. Более того, на данном этапе нет повода, чтобы воспринимать наблюдаемые процессы как непосредственную угрозу для альянса. Не думаю, что имеются обстоятельства, которые могут послужить аргументом для дислокации дополнительных войск на нашей территории»,
– подчеркнул Янев.
Министр отметил, что наращивание контингента НАТО в Болгарии не отвечает ни её национальным интересам, ни интересам альянса. Между тем в Брюсселе заявляют, что НАТО готова усилить своё присутствие также в Польше и Прибалтике.
НАТО и США рассматривают Болгарию и Румынию как плацдармы для расширения своего силового присутствия в Черноморском регионе. Однако если Бухарест поддерживает милитаристские действия альянса вплоть до согласия на переброску на американские военные базы в Румынии нескольких тысяч американских солдат, то София ведёт себя более осмотрительно. Да и болгарская диаспора на Украине, компактно проживающая в Одесской области, придерживается ярко выраженных пророссийских взглядов.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



167
Источник
Похожие новости
19 декабря 2021, 17:25
Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста!
21 декабря 2021, 12:35
Три сценария развития событий на Украине от Guardian
23 декабря 2021, 12:25
Der Spiegel: НАТО готовит новую провокацию против России
22 декабря 2021, 02:00
Спецназ НАТО готовил провокацию в Приднестровье
19 декабря 2021, 17:25
«Байрактары» как геополитический вызов пантюркизма
20 декабря 2021, 12:05
Forbes: НАТО может оказывать Украине тайную военную помощь
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 декабря 2021, 03:35
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
24 декабря 2021, 03:35
Пётр Толстой не побоялся сказать правду о сегрегации: "Это отвратительно"
24 декабря 2021, 03:35
Запад растащит Украину по частям? В Раде бьют тревогу
24 декабря 2021, 07:05
Экс-подполковник СБУ рассекретил британских наёмников на Украине: "Плотно обжива...
24 декабря 2021, 01:50
Посол Германии испортила прогнозы США о русском вторжении на Украину
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 декабря 2021, 03:35
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
20 декабря 2021, 01:00
Не простояла и суток: Катастрофа с главной ёлкой Мариуполя попала на видео
21 декабря 2021, 03:15
Эксперт о панике Брюсселя: "Европа докатилась до уровня плинтуса в своей политике"
18 декабря 2021, 14:35
Германия пошла в отказ с "Северным потоком - 2". Дипломатию к бою!
19 декабря 2021, 09:50
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
20 декабря 2021, 01:00
"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную участь
23 декабря 2021, 08:20
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтвердили США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.