Министр обороны Болгарии против размещения в стране войск НАТО

Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что перемещение подразделений российской армии у границ Украины – не повод для роста эскалации между НАТО и Кремлём.

Он указал, что заявление Верховного командующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса об увеличении контингента НАТО в Болгарии и Румынии для дальнейшего сдерживания России в связи с конфликтом вокруг Украины не отражают действительную ситуацию, поскольку окончательное решение о переброске дополнительных сил в Болгарию и Румынию не принято.

«Моя позиция такова, что подобные дебаты потенциально может привести к нежелательному росту напряжённости в регионе. Более того, на данном этапе нет повода, чтобы воспринимать наблюдаемые процессы как непосредственную угрозу для альянса. Не думаю, что имеются обстоятельства, которые могут послужить аргументом для дислокации дополнительных войск на нашей территории»,

– подчеркнул Янев.

Министр отметил, что наращивание контингента НАТО в Болгарии не отвечает ни её национальным интересам, ни интересам альянса. Между тем в Брюсселе заявляют, что НАТО готова усилить своё присутствие также в Польше и Прибалтике.

НАТО и США рассматривают Болгарию и Румынию как плацдармы для расширения своего силового присутствия в Черноморском регионе. Однако если Бухарест поддерживает милитаристские действия альянса вплоть до согласия на переброску на американские военные базы в Румынии нескольких тысяч американских солдат, то София ведёт себя более осмотрительно. Да и болгарская диаспора на Украине, компактно проживающая в Одесской области, придерживается ярко выраженных пророссийских взглядов.