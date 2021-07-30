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Министр обороны Белоруссии сообщил о провокациях на границе: Заходят с воздуха

30 июля 2021, 21:10  •  38 • В мире
В Белоруссии заявили, что Запад не оставляет попыток дискредитировать страну на международной арене.
Белорусский министр обороны Виктор Хренин указал, что на приграничных территориях наблюдают попытки иностранцев пересечь границу. Также военные замечают усиление на рубежах сопредельных государств.
В частности, близ границы Белоруссии развёртываются дополнительные посты радиоэлектронной разведки, подразделения специального назначения Польши ведут разведку участков госграницы.
Кроме того, отслеживаются и воздушные провокации, отмечается высокая активность БПЛА.
По словам Хренина, с апреля по июнь произошли три воздушных провокации.
"Эти мероприятия могут быть составной частью подготовки провокационных действий в приграничных районах с целью создания новых информационных поводов для дискредитации Беларуси на международной арене", - отметил глава оборонного ведомства.

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