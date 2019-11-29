Министр обороны Албании не смогла сдержать слёз, глядя на разрушения - видео

Министр обороны Албании не удержалась от слёз после землетрясения. Она призналась, что эта речь - самая тяжелая в её жизни. Так, она перечисляла погибших по именам. И в какой-то момент она замолчала. Было видно, что слёзы подступили к глазам. Несколько секунд она пыталась взять себя в руки, чтобы продолжить.

"Это моя самая тяжёлая речь, - сказала министр. - Мы можем отстроить разрушенные здания, но не можем вернуть жизнь всех этих граждан, погибших при землетрясении 26 ноября".