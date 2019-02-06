Министр нацобороны Румынии просит НАТО "припугнуть" Россию в Черном море

Министр нацобороны Габриел Леш утверждает, что российская страна провоцирует румынскую в Черном море и просит НАТО "припугнуть" Москву. В одиночестве румыны в такую авантюру ввязываться не хотят.

Румынский министр нацобороны Габриел Леш утверждает, что их страна якобы сталкивается с провокациями России в Черном море.

Он призывает натовских партнёров помочь "ей дать ответ".

В интервью телеканалу Antena3 находящийся с визитом в США Габриел Леш долго объяснял в эфире, что он не считает, что Россия может быть угрозой для его государства, что он говорит "только о провокациях".

Леш уверил, что Румыния самостоятельно не будет принимать никаких мер в отношении РФ.

"Мы являемся частью трансатлантического союза и будем отвечать на провокации России вместе", — заявил министр.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году Альянс нарастил свое присутствие в Черном море.

В НАТО также обеспокоились последствиями разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Министры обороны стран, входящих в военный блок, собираются обсудить этот вопрос на ближайших переговорах в Брюсселе 13-14 февраля. На ней министры обороны "обменяются мнениями" и дадут свои "рекомендации" относительно "последствий нарушения Россией договора РСМД".