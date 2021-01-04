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Министр культуры России официально разрешила провести в России ЛГБТ-фестиваль
04 января 2021, 13:20 • 6 • Политика
Глава Минкультуры Любимова одобрила проведение Международного ЛГБТ-кинофестиваля в Санкт-Петербурге и взяла исполнение под личный контроль.
Министр культуры Ольга Любимова дала добро на проведение Международного ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о Бок" в Санкт-Петербурге. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
В документе говорится, что глава Минкультуры собирается лично контролировать исполнение указа о проведении международных кинофестивалей в 2021 году. При этом под номером 87 в списке утверждённых мероприятий значится кинофестиваль "Бок о Бок". Его собираются провести в Санкт-Петербурге с 11 по 25 ноября 2021 года. Однако в документе почему-то умалчивается, что фестиваль имеет ЛГБТ-тематику и направлен на пропаганду однополых отношений.
Чтобы выяснить данный факт, достаточно зайти на официальный сайт фестиваля или в его группу в соцсети "ВКонтакте". Там же можно узнать, что партнёрами мероприятия являются генконсульства США, Израиля, Канады, Швеции и Норвегии в Санкт-Петербурге. Кроме того, предполагается, что освещать мероприятие будет СМИ, получившее в нашей стране статус иноагента, - "Радио Свобода".
А если зайти в раздел "миссия" фестиваля, то можно узнать, что его организаторам не по нраву закон "О запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних". Бороться с ним фестиваль собирается при помощи специальных показов, информационных брошюр, демонстрации фильмов онлайн, новостных колонок и так далее.
Если же копнуть ещё глубже и посмотреть, что творится в группе фестиваля во во "ВКонтакте", то можно узнать, что у организаторов имеются планы ещё и на Москву.
- гласит одна из записей.
В этой связи выглядит довольно странно, что подобные мероприятия получают государственную поддержку, причём на уровне министра культуры.
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