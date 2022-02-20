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Министр Кулеба вынужден был выступать вверх ногами в эфире украинского ТВ
20 февраля 2022, 21:45 • 62 • Политика
Глава МИД Украины Кулеба не справился с техникой во время телетрансляции. И вынужден был выступать вверх ногами.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог победить камеру, когда давал комментарий в рамках трансляции телеканала "Украина 24". Свою речь в прямом эфире Кулеба прервал фразой: "Мне тут пальцем закрыли камеру".
В течение минуты министр пытался наладить связь. Настраивал камеру и так, и эдак. Перевернул себя с ног на голову, следуя подсказкам человека вне кадра. Однако преодолеть технические трудности не удалось. В результате министр продолжил вещать на аудиторию "Украины 24" вверх ногами.
Ведущие телеканала с трудом сдерживали смех. В результате все устали бороться - было объявлено, что в эфир команда вернётся после окончания "борьбы с техникой".
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