Министр Кулеба вынужден был выступать вверх ногами в эфире украинского ТВ

Глава МИД Украины Кулеба не справился с техникой во время телетрансляции. И вынужден был выступать вверх ногами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог победить камеру, когда давал комментарий в рамках трансляции телеканала "Украина 24". Свою речь в прямом эфире Кулеба прервал фразой: "Мне тут пальцем закрыли камеру".

В течение минуты министр пытался наладить связь. Настраивал камеру и так, и эдак. Перевернул себя с ног на голову, следуя подсказкам человека вне кадра. Однако преодолеть технические трудности не удалось. В результате министр продолжил вещать на аудиторию "Украины 24" вверх ногами.

Ведущие телеканала с трудом сдерживали смех. В результате все устали бороться - было объявлено, что в эфир команда вернётся после окончания "борьбы с техникой".