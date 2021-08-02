Министр Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернёт Крым в свой состав. Более того, он фактически дал обещание, сказав: "Мы дождёмся своего времени".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Евгению Киселёву для канала "Кисельные берега" заявил, что возвращение Крыма в состав Украины - это вопрос времени. По словам министра, "Украина будет ждать удобного момента". Причём возвращение Крыма Кулеба сравнил с опытом Франции. Мол, украинцы будут в ожидании, как когда-то "Франция ждала возвращения Эльзаса и Лотарингии, находящихся под контролем немцев".

Интересно, что в своём же заявлении Дмитрий Кулеба согласился с тем, что возвращение Крыма в состав России - желание людей. Однако тезис он использовал в нужной ему коннотации:

Как писали во время аннексии, главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба, - пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождёмся своего времени, - сказал Кулеба.

Напомним, крымчане приняли решение вернуться в состав России после государственного переворота на Украине, не захотев мириться с диктатом пришедшей власти. В результате был проведён референдум, где абсолютное большинство жителей Крыма высказались за русское будущее. Тем не менее Киев использует обсуждение принадлежности Крыма и сегодня, спустя годы после референдума 2014 года.