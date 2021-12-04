Министр климата Польши придумала новый метод борьбы с "Газпромом"

Анна Москва считает, что "Газпром" нарушает антимонопольное законодательство Евросоюза, в связи с чем необходимо провести в отношении компании соответствующее расследование

В Европе продолжаются нападки на Россию и "Газпром" в связи с высокими ценами на газ. На этот раз с обвинениями в адрес поставщиков голубого топлива выступила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. В интервью изданию Biznes Alert она заявила, что Варшава обратилась к Еврокомиссии с требованием о проведении антимонопольного расследования против "Газпрома".

Действия компании Москва назвала "бесправными", добавив, что бороться с ними нужно наращиванием количества поставщиков. Министр рассказала, что ведутся работы по созданию инфраструктуры, благодаря которой удастся добиться диверсификации поставок газа в Польшу. В частности, речь идёт о терминалах для сжиженного газа, а также о газопроводе "Балтик пайп".

Москва уверена, что в отношении "Газпрома" нужно действовать таким образом, чтобы компания придерживалась принципов существования рынка газа в Европе. Именно поэтому в Польше считают столь важным начать расследование в отношении компании.

По словам руководителя польского ведомства, на "Северный поток – 2", как и на другие газопроводы с востока, должны распространяться все европейские нормы.

В то же время президент России Владимир Путин называл в качестве основной причины дефицита газа в Европе как раз экономическую политику Еврокомиссии. К этому добавилось то, что в страны Старого Света было недопоставлено из США и арабских стран около 8 млрд кубометров голубого топлива, в то время как "Газпром" увеличил импорт на 11 млрд кубометров.