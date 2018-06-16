Министр иностранных дел Украины Климкин «опроверг» слова Трампа о Крыме

Украина потихоньку оправляется от шока, вызванного словами Дональда Трампа, что он считает Крым российским, поскольку там живут русские и говорят на русском языке. Патриоты, выйдя из оцепенения, награждают президента США обидными кличками, предлагают разместить его личные данные на печально известном сайте «Миротворец» и другие не менее радикальные способы борьбы с американским «изменником Украины». А вот власть предержащие таких вольностей позволить себе не могут. А то «Джавелины» вдруг заберут, денег опять не дадут, да и мало ли что еще может приключиться.

Украинцы смотрят с надеждой на Порошенко, а тот, набычившись, в упор глядит на Климкина. Кто, в конце концов, тут министр иностранных дел, который и должен перетолмачивать зарубежных лидеров в удобном для Киева смысле? Ну что же, сами назначили, сами пусть теперь за Климкина и отдуваются.

- Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встреч. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым – российский, - заявило это чудо, регулярно появляющееся в костюмчике не по размеру, будто подросток пубертатного возраста из бедной семьи, пятый год упрямо донашивающий единственный пиджачок, севший на два размера после первой стирки. - И насколько мне известно, он не говорил этого и на последних переговорах с французским президентом, и с канцлером Германии – там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасс.

При этом, он все же сознался, что во время встречи с ним Трамп интересовался, говорят ли в Крыму на русском языке, и он, Климкин, «очень детально объяснил, как это осуществляется». Что тут можно «детально объяснять», непонятно, ведь и младенцу с незамутненным рассудков ясно, что «это осуществляется» на русском языке. И все. Впрочем, от не страдающего от бедности фантазии украинского министра иностранных дел можно получить какие угодно объяснения. Вплоть до того, что «оккупанты заставляют говорить по-русски под дулами автоматов», или что крымчан по-русски научили говорить инопланетяне, подкупленные Кремлем.

Ведь высосал откуда-то (не будем уточнять, откуда именно) Павло Климкин, сам с трудом шпрехающий на суржике, информацию о том, о чем говорили лидеры «Большой семерки» на саммите, где Украины изначально не было представлено. Ведь ни Трамп, ни Меркель не переформатировали «Семерку» в «Восьмерку», а лучше - в «пятидесятку», чтобы там могла участвовать Украина. Или Климкин там дежурил по сортиру, как некогда Юля Тимошенко в попытках подловить Трампа. Может, официантил в расчете на чаевые для себя или Украины? Климкина не было даже «за забором», как некогда Михаила Саакашвили в этом им самим изобретенном формате приглашения на инаугурацию. Но глава МИД Украины откуда-то все знает, кто что, как и когда говорил.

Кстати, а когда это Трамп с ним беседовал о русском языке в Крыму? Уж не в ту ли пятиминутку, когда Климкин за деньги был допущен на несколько минут для фотографирования с президентом США в рабочем кабинете последнего? Неубедителен Павел Анатольевич. Неубедителен.

И, мало того, еще и мелочен до ничтожности. Поставил перед Украиной задачу испортить праздник чемпионата миру по футболу, который сейчас проходит в России.

- Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фанат, который едет Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма, и понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятно, а в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила, - заявил он буквально в пятницу. Правда, непонятно, какую «свою» команду едет поддержать украинские болельщики, поскольку сборная Украины отборочный турнир не прошла. И резюмировал:

- Футбольный праздник мы им должны испортить.

Воздух Вы можете испортить, Павел Анатольевич, а не праздник. И то – себе под носом, а не в другой стране. Впрочем, нагадить на Красной площади – это уже давно мечта новоукраинских патриотов. И у некоторых получается. Правда, не снимая штанов. На большее не отваживаются.

А, вообще, Павел Анатольевич, чем обращаться к некогда родному для вас русскому языку, который уроженец Курска демонстративно предал, шел бы лучше Трампу объяснить, как в Одессе, Харькове, Киеве и других украинских городах говорят на мове, а главное – «как это осуществляется». Если хватит денег заплатить за еще одно фотографирование.

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