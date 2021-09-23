Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил египетского коллегу Самеха Шукри в Москву

Глава МИД России Сергей Лавров продолжает проводить встречи с коллегами на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

На встрече с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри прозвучало приглашение от российской стороны.

Глава внешнеполитического ведомства Египта заявил, что общение с коллегой для него радость. В ответ глава МИД России пригласил его приехать в Москву.

Может, мы встретимся в Москве,

– сказал Сергей Лавров.

Напоминаем, что в Нью-Йорке идет неделя высокого уровня в рамках 76 сессии Генассамблеи ООН. Глава министерства иностранных дел России прибыл в США 22 сентября и сразу же провел ряд переговоров. Так, на встрече с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Сергей Лавров успел даже шутливо ответить журналистам, что Россия в НАТО вступать не намерена. Также он встретился с Генсеком ООН Антонио Гутеррешем. Все встречи проходили в закрытом формате, кроме протокольной фотосъёмки, сообщает РИА Новости.

Всего в графике главы МИД России 25 встреч. Известно, что с главой МИДа Франции он намерен обсудить вопросы по ядерной сделке с Ираном.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, который также выступил на высокой неделе, предложил переформатировать работу ООН и сделать её более эффективной. В частности, проводить заседания рядом с горячими точками, что по мнению Зеленского, убедит многих в миротворческих инициативах.