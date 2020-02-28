Министр иностранных дел Молдовы в Женеве обвинил ПМР в нарушениях прав человека

Правда, с доказательствами проблема

Министр иностранных дел Аурелиу Чокой, выступая в Женеве с трибуны 43-й сессии Совета ООН по правам человека, обвинил власти Приднестровья в многочисленных нарушениях прав человека. Чокой заявил, что «соблюдение прав каждого человека неотъемлемо от независимой и профессиональной юстиции, которая это гарантирует», и рассказал о том, какие нарушения прав человека происходят в Приднестровской Молдавской Республике. Однако, когда дело дошло до перечисления конкретных нарушений, Чокой ограничился общей фразой, отметив, что это «незаконные аресты и другие многочисленные серьёзные нарушения, допущенные в этом регионе».

Глава МИДЕИ призвал международную общественность срочно вмешаться в ситуацию и «создать эффективный механизм мониторинга ситуации в области прав человека в Приднестровье». Что касается соблюдения прав человека в Молдове, то, по заверениям Чокоя, «там власти уделяют большое внимание защите и продвижению прав человека и внедрению реформы юстиции».

Необходимо отметить, что тема нарушения прав человека в Приднестровье звучит в любой подходящей и не очень ситуации из уст молдавских политиков и чиновников, когда речь заходит о непризнанной республике. При том что сама Молдова нарушает права граждан Приднестровья.

Напомним, что ещё в 2013 году старший эксперт ООН по правам человека в ПМР Томас Хаммарберг представил свой отчёт о соблюдении прав человека в Приднестровье. В документе, в частности, говорилось, что единственный негативный аспект, влияющий на соблюдение прав и свобод граждан Приднестровья – это «непризнанность ПМР и неурегулированность отношений с соседней Молдовой». Во всём остальном ситуация с соблюдением прав человека в ПМР не хуже, чем в других европейских странах, а в некоторых случаях – и намного лучше.

«В ПМР отсутствуют проблемы, связанные с положением национальных и религиозных меньшинств. В Приднестровье есть три основные этнические группы – русские, украинцы и молдаване. Согласно конституции у них равный статус»,

– говорится в отчёте Хаммарберга.

В 2013 году эксперт ООН по правам человека перечислил 38 предложений для улучшения ситуации «в сфере обращения с заключёнными, предотвращения коррупции, в области здравоохранения, социальной защиты прав детей и взрослых лиц с ограниченными возможностями, положения меньшинств, свободы религии».

В ходе следующего своего визита в ПМР в 2018 году Хаммарберг констатировал, что большая часть из этих 38 рекомендаций выполнены, после чего наметил следующие этапы, над которыми и работают власти Приднестровья для того, чтобы не отставать в плане соблюдения прав человека от европейских стран.

Однако после вынесения вотума недоверия главе МИДЕИ и обвинения его в «пророссийских настроениях», Чокой решил перестраховаться и вылил на Тирасполь максимальное количество негатива, не подтверждённого ничем.

«Озвученные дипломатическим представителем соседнего государства нелепые пропагандистские штампы с целью дискредитации приднестровской государственности являются попыткой оправдать патологическую неспособность Республики Молдова быть ответственным субъектом международного общения ни в международном переговорном процессе с Приднестровьем, ни в вопросе борьбы с коррупцией, ни в области защиты прав человека на собственной территории. Опускаясь до самого дна политических инсинуаций, используя застарелые примитивные клише для очернения Приднестровской Молдавской Республики, нынешние молдавские власти демонстрируют отсутствие реальных убедительных аргументов, пытаясь повысить градус конфронтации и тем самым манипулировать общественным мнением в условиях всё более очевидной международной изоляции и потери доверия со стороны мирового сообщества»,

– прокомментировали в МИД ПМР выступление Аурелиу Чокоя.