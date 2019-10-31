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Министр иностранных дел Молдовы сравнил страну с троечником, поступающим в Гарвард

31 октября 2019, 17:09  •  64 • Украина
По словам Попеску, от СНГ Молдове нужен только «огромный рынок»
О том, есть ли у Молдавии шансы на вступление в Евросоюз, собирается ли страна в Европу вместе с Приднестровьем и какие разногласия по поводу внешней политики существуют в правительстве, рассказал министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Нику Попеску в интервью молдавской газете Ziarul de Gardă.
По мнению главы МИДЕИ, для страны и её имиджа на международной арене было бы лучше, если бы голоса молдавских политиков звучали в унисон. Однако сегодня президент говорит одно, премьер-министр – совершенно другое, а в результате у Кишинёва нет единого видения приоритетов внешней политики.
«Я, как человек, который согласился занять эту должность, с самого начала знал, что есть различия, но мы все решили, что важнее сосредоточиться на благе общества, чем спорить о наших видениях внешней политики. Да, заявления президента в ООН были довольно противоречивыми, но наши партнёры это знают и не были удивлены. Я думаю, что мы не должны драматизировать эту ситуацию. Тем более что после этого с разъяснениями выступили и МИДЕИ, и премьер-министр, так что наши внешние партнёры точно хорошо поняли то, что им нужно понять», – успокоил министр журналиста Ziarul de Gardă, издания, которое финансируется Румынией и USAID.
Попеску напомнил, что 16 сентября сторонами правящей коалиции было подписано соглашение на 14 страницах. Конкретно по поводу внешней политики там прописаны: реализация Соглашения об ассоциации, нормализация отношений с Российской Федерацией, разработка соглашения с НАТО, стратегическое партнёрство с Румынией и Украиной, отметил министр.
Что же касается присоединения Молдавии к Евросоюзу, то, по словам Попеску, это выглядит как поступление троечника в Оксфорд или Гарвард, а, следовательно, в ближайшее время надеяться на это нельзя. Хотя сам министр очень этого хочет, однако следует трезво оценивать свои возможности, тем более, что достаточно большое число молдаван скептически относятся к такой идее.
«Молдова упустила много шансов стать функциональным европейским государством. Поэтому эти теоретические разговоры, когда мы присоединимся к ЕС, остаются теоретическими, потому что мы не можем отправиться в Брюссель и сказать, что хотим вступить в Евросоюз, но занимаем 117 место в мире по восприятию коррупции. Нельзя идти в Гарвард или в Оксфорд, говоря «мой средний балл 3, но возьмите меня, пожалуйста». Необходимо работать для этого. Так и со вступлением в ЕС, путь туда состоит из работы, которую мы должны провести здесь, чтобы у нас были институты, которые могли бы функционировать так, чтобы мы могли гордиться», – уверен глава МИДЕИ.
По его мнению, сначала необходимо переместиться со 117 места на сотое, потом – подняться до 90-го, потом – до 70-го. так, постепенно идти вперёд. Хотя путь этот, скорей всего, растянется на годы и годы, но другого выхода нет.
По поводу военного конфликта на Украине, Попеску отметил, что гражданская война на востоке Украины накладывает отпечаток нестабильности на весь регион, и на Молдову в том числе, инвесторы рассматривают весь регион как нестабильный и не хотят вкладывать в него свои деньги.
На вопрос корреспондента Ziarul de Gardă, что Молдова до сих пор делает в СНГ, министр ответил, что Молдова «не участвует в диалогах по вопросам безопасности, обороны, политики», а только в экономических диалогах и в зоне свободной торговли, и Кишинёв не собирается терять огромный рынок СНГ.
Корреспондент издания поинтересовался, если Молдова всё-таки вступит в ЕС, то вместе с Приднестровьем или нет? Попеску ответил, что «Молдова уже является неотъемлемой частью экономики ЕС, так же, как и Приднестровье».
«Соглашение о свободной торговле работает и в приднестровском регионе. Даже если с политической точки зрения они говорят что-то другое, Приднестровье уже торгует с Европой, потому что это большой рынок и глупо было бы от него отказываться. А, значит, Тирасполь тоже ориентируется на ЕС. И я не вижу разницы между гражданами двух берегов Днестра», – подвёл итог беседы Попеску.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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