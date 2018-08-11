Министр инфраструктуры Украины не понял, почему украинцы зарабатывают в «отсталой и феодальной России»

Правительство Украины решило лишить государственной поддержки те учебные заведения, которые готовят специалистов, не влияющих напрямую на ситуацию в экономике. Проще говоря, закрыть их. В том числе и училище циркового и эстрадного искусства. Дело, наверное, все же не столько в экономике, сколько в перепроизводстве клоунов, сумевших занять места не только среди различного рода политологов и экспертов, но и высокие государственные посты. Например, в правительстве Незалежной.

В котором, к слову, уже подзатянувшуюся гастроль дает целый ряд различных персон. Веселивший почтеннейшую публику еще пару лет назад известный клоунский дуэт Зоряна и Шкиряка не выдержал конкуренции с молодым дарованием – министром инфраструктуры Владимиром Омеляном. Да что там местные знаменитости! С этим персонажем не выдержал бы конкуренции сам Евгений Ваганович Петросян, как говорят, на волне скандала с разделом имущества удвоивший свои гонорары за концерты, потому что украинский министр в последнее время стал отжигать круче, любого юмориста. В эфире телеканала «Прямой» он заявил, что не понимает тех граждан Украины, которые выезжают на заработки в Россию.

- Я искренне не понимаю, что украинцы могут делать в отсталой феодальной стране, которая ведет войну с Украиной, - буквально заявил он. И специально заострил. - Если кто-то не может найти места в Украине, в чем я сомневаюсь, ибо во многих направлениях открывается масса новых предприятий, - можно работать в странах Евросоюза. Что делать в России?

Чуть позже он снова вернулся к этой теме.

- Если мы говорим о заработках, то страны ЕС предлагают намного лучшие зарплаты, условия безопасности... В России нам делать нечего, там должна быть санитарная граница, - подчеркнул министр инфраструктуры и поставил задачу на ближайшее время. - Киев должен вернуть домой миллионы украинцев, которые сейчас работают в России. И дать им лучшие, более безопасные условия труда, чем у них сегодня есть в России.

Живая иллюстрация на тему «съест-то он съест, да кто же ему даст». Можно подумать, что, если бы на Родине были бы рабочие места с конкурентоспособной зарплатой, люди ломанулись бы в чужие края, чтобы получить возможность содержать и кормить свои семьи. А ведь только по официальным данным за пределы страны в поисках работы выехали более 4-х млн украинцев. Реальная же цифра явно больше, если около 4-х млн их трудится только в России. А есть еще и Польша, и Румыния, и Италия и Германия с Францией, не говоря уже о Чехии со Словакией и Венгрией.

При этом, как-то так неудобненько вышло, что в «отсталой и феодальной России» украинцы живут-поживают да добра наживают, а в «просвещенной Европе», как накануне выяснили и написали украинские же СМИ, многих украинцев не просто жестоко эксплуатируют, а селят в настоящие «трудовые лагеря», отбирают документы, штрафуют за каждую мелочь, да и селят в гнилые бараки. У министра свой взгляд – тут вижу, тут нет, а там рыбу заворачиваю.

Удивительно, что министр инфраструктуры государства настолько не владеет вопросом, что не понимает – безвизовый режим Украины с Евросоюзом распространяется лишь на туристические поездки, но не дает украинцам права на работу в европейских странах. Там, где украинцы трудятся легально, им приходится дополнительно оформлять это разрешение. И большая часть этих выходцев из страны победившего Майдана трудится в Европе незаконно, а зачастую гастарбайтеры из Украины становятся жертвами различного рода мошенников, в то числе, и своих же собственных сограждан. Что же касается неквалифицированного труда, где и заняты украинцы, по преимуществу, то нет абсолютно никакой разницы, собирать ли клубнику у «просвещенного» европейского польского хозяина или штукатурить стену в составе бригады заробитчан-соплеменников в «отсталой и феодальной России».

Если вы думаете, что Омелян – это такое исключение, глядя на которое, у остальных украинских министров поднимается настроение перед заседаниями Кабинета, то ошибаетесь. Омеляны там рулят на всех уровнях. Во Львове такие же специалисты по инфраструктуре купили сильно подержанные трамваи из Германии. 30 штук, каждый обошелся бюджету в 42 тысячи евро. Но когда первые из них выпустили на линию, то выяснилось, что они не могут перевозить пассажиров. Двери у этих трамваев открываются наружу, а высота пассажирских платформ на остановках немногим, но выше первой ступеньки трамвая. То есть вагон подъезжает к остановке, открывает двери, а они не открываются, потому что упираются в платформу. Вагон уже не переделать, поэтому надо теперь сносить все пассажирские платформы на остановках и делать новые. Или переносить остановки и оборудовать новые. Может, как раз под этот новый объем работ Омеляну и удастся вернуть пару десятков заробитчан из отсталой России. А что делать остальным миллионам?

Так что, с клоунами на нынешней Украине действительно перебор. И до дефицита еще страшно далеко. А если вдруг наметится, то тут как тут выскочит из-за кулис знаменитый дуэт Зоряна и Шкиряка Катмандуйских. В одном флаконе.

P.S. Если честно, то лично я совсем не против, чтобы Киев вернул всех своих гастарбайтеров на Родину. Особенно перед выборами президента Украины. Тогда Порошенко так благодарен будет Омеляну, что ни в сказке, ни пером. И кресло министра инфраструктуры начнет последнему явно очень жать. Просто невыносимо.

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