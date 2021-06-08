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Министр идёт ва-банк. Для кого в России поднимут налоги?

08 июня 2021, 09:30  •  107 • Политика
Стране вновь необходима так называемая донастройка налоговой системы. Обещания главы Минфина, данные в 2018 году, что фискальную нагрузку не будут менять как минимум шесть лет, оказались фикцией.
Власть уже объявила о неизбежности повышения налогов. Как всегда, подобные инициативы основаны на желании улучшить жизнь в России. Однако есть сомнения, что данные новации будут этому способствовать.
Нам вновь нужна донастройка налоговой системы, – считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, бизнесмены, которые не примут участия в новом инвестцикле, должны быть готовы отдавать в госбюджет больше средств, чем ранее. Данным шагом, по версии чиновников, в стране будут стимулироваться инвестиции.
"В моём понимании стимулировать инвестиции нужно другим способом. Не путём повышения налогов либо разговора об этом, а путём, наоборот, снижения налогов. То есть самым хорошим примером является создание экономических свободных зон, когда мы, например, берём Калужскую область и создаём условия. И сразу же потекли инвестиции, стали создаваться заводы, рабочие места, всё остальное, – отметил в беседе с "Первым русским" юрист, специалист по налоговому праву Алексей Гатин. – С точки зрения того, что бизнес ограничивают или хотят повысить налоговую нагрузку на вывод дивидендов, в моём понимании это неправильный подход. Бизнес и так платит достаточно много налогов".
Чиновники понимают, что изменения необходимо проводить аккуратно. Они осознают, что увеличение фискальной нагрузки может привести к дестабилизации в обществе.
"У нас на сегодняшний момент большие запасы фонда национального благосостояния – как уже ранее обсуждали, там, по-моему, 13,5 триллиона рублей. И вместо стимулирования предпринимателей и компаний к тому, чтобы они делали техническое перевооружение, как раньше делалось, предоставлялась льгота по налогу на имущество, мы опять переходим к увеличению налоговой нагрузки, – продолжил дискуссию в эфире председатель комитета по налогам Московского отделения "Опоры России" Сергей Зеленов. – Сейчас обсуждается и увеличение налоговой нагрузки в виде прогрессивной шкалы, и увеличение налоговой нагрузки в виде повышения налога на прибыль для компаний, которые таким или иным образом выводят деньги за рубеж. Но это звучит негативно – на самом деле, помимо дивидендов, есть ещё закупка оборудования. Теперь мы говорим, что будем увеличивать налоги для тех, кто не производит технического перевооружения, то есть зарабатывает деньги себе. И на фоне резкого падения экономики, достаточно в такой стабильно плохой ситуации огромного фонда национального благосостояния, который почему-то не направляется на развитие экономики, мы говорим, что будем дожимать живых ещё предпринимателей".
В кризис не повышают налоги – это аксиома. Однако не всё так однозначно. Сейчас предлагают повысить налоги для тех, кто уводит в офшоры полученную в России сверхприбыль через большие дивиденды своим акционерам.
Действительно, разговоры идут о том, чтобы повысить налог на дивиденды. Посмотрите, малый бизнес в 90% случаев вообще дивиденды ни разу за всю свою историю не выводит. То есть фактически этот бизнес работает ради того, чтобы получать зарплату и содержать какой-то коллектив, – говорит генеральный директор юридической компании Алексей Петропольский. – Люди этих дивидендов не видят годами. Я лично сам выводил только, наверное, раза четыре дивиденды. В основном работаем на зарплату. Если говорить о том, кому можно и нужно повысить налоги, то это только крупным корпорациям, которые зарабатывают сегодня сверхприбыли. И которые действительно выплачивают своим акционерам сотни миллионов бонусов каждый год. И куда эти деньги уходят? Конечно же, не в экономику обратно. Они уходят в покупку дач за рубежом, оплату образования детям за рубежом. Ну и в целом просто жизнь, которая никак не относится к России. Вот здесь, действительно, можно повышать.
Согласен, можно поддержать эту новеллу. Главное, чтобы олигархи не откупились от этого, как это уже произошло с так называемыми контролируемыми иностранными компаниями, а простой народ не стал, простите, крайним в очередной истории по улучшению жизни в России.

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