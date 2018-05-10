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Министр финансов Украины считает, что страна заключит ещё одну кредитную программу с МВФ
10 мая 2018, 21:54 • 33 • Украина
Киев заключит с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу расширенного финансирования после окончания ныне действующей. Такое мнение высказал министр финансов Украины Александр Данилюк.
Министр финансов Украины Александр Данилюк РИА Новости
«Думаю, будет ещё одна программа. И уже некоторые говорят, что сейчас нам уже нужно начинать её структурировать. Когда я говорю с инвесторами, они также ожидают, что будет ещё одна программа», — цитирует Данилюка издание «Новое время».
Он отметил, что пока правительство не будет начинать работу над новой программой, поскольку ещё нужно выполнить действующую.
«Сейчас у нас уникальная программа как по сумме, так и по условиям. Мы получили достаточно большую сумму денег и вышли на новую стадию развития экономики», — пояснил глава Минфина Украины.
Ранее сообщалось, что пятый транш кредита МВФ может стать для Украины последним до 2020 года.
В октябре 2017 года ФАН передавало, что экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал переговоры Украины с МВФ.
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