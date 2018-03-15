Министр финансов Украины рассказал, грозит ли стране дефолт

Глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк рассказал, грозит ли стране дефолт в ближайшие годы.

Как заявил министр финансов в эфире радио «Новое время», в течение 2018—2020 годов стране дефолт не угрожает.

«Никакого дефолта не будет. Я не вижу никаких предпосылок для этого ни в этом году, ни в 2019 году, ни в 2020 году. Дальше будет всё зависеть от того, какие решения будут приниматься», — цитирует Данилюка РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент министерство ведёт работу по сокращению долговой нагрузки на экономику страны в пиковый период выплат по внешним обязательствам, который приходится на 2019—2020 годы.

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что в случае прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) Украине угрожает дефолт.

В октябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал ФАН переговоры Украины с МВФ.