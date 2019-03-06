Министр финансов Украины обсудила с МВФ реализацию кредитной программы

Министр финансов Украины Оксана Маркарова обсудила с миссией Международного валютного фонда реализацию кредитной программы stand-by. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минфина.

«Министр финансов Оксана Маркарова встретилась с миссией Международного валютного фонда для обсуждения прогресса реализации программы stand-by и дальнейшего внедрения ключевых для Украины реформ», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее стало известно, что технические эксперты МВФ будут работать в Киеве с 5 по 13 марта.

В конце 2018 года Киев получил первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ на условиях Stand-By Arrangement.

Украина рассчитывает получить ещё два транша в 2019 году.