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Министр финансов Украины обсудила с МВФ реализацию кредитной программы
06 марта 2019, 18:54 • 80 • Украина
Министр финансов Украины Оксана Маркарова обсудила с миссией Международного валютного фонда реализацию кредитной программы stand-by. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минфина.
Reuters
«Министр финансов Оксана Маркарова встретилась с миссией Международного валютного фонда для обсуждения прогресса реализации программы stand-by и дальнейшего внедрения ключевых для Украины реформ», — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее стало известно, что технические эксперты МВФ будут работать в Киеве с 5 по 13 марта.
В конце 2018 года Киев получил первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ на условиях Stand-By Arrangement.
Украина рассчитывает получить ещё два транша в 2019 году.
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