Министр финансов Франции пригрозил России: "Мы дойдем до конца"

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что его страна не сильно пострадает от нехватки русского газа, однако санкции против России, по его мнению, больно ударят по Москве.

Французский министр финансов Брюно Ле Мэр заявил, что Европа готова идти до конца, чтобы заставить Россию страдать. В интервью местным СМИ чиновник заявил, что от нехватки русского газа, к примеру, Франция страдать не будет.

"Для Франции это несложно, мы на 20% зависим от российского газа. Для тех, кто зависит на 100%, нет другого способа отапливать население. Если бы это зависело только от Франции, я думаю, с отключением системы SWIFT мы бы зашли дальше", - намекнул он.

При этом, убежден министр финансов, русские больше пострадают из-за европейских санкций. И Европа не остановится, пока не добьётся своего, заметил Ле Мэр.

"Если Путин может угрожать европейцам военными действиями в любой ситуации, мы на это отвечаем. Я не уверен, что он ожидал, что ответ будет таким единодушным, жёстким, радикальным. Мы дойдем до конца", - грозно заявил министр.

На откровения еврочиновника ранее емко ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своём Telegram-канале весьма ёмко отреагировала на это заявление. Ироничный ответ русского дипломата уместился в 11 слов. "Мы уже это поняли, - пишет Захарова. - Ещё до создания Евросоюза. Лет 800 назад".