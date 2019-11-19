|
Министр энергетики Украины в прямом эфире потребовал от "Газпрома" компромисса
19 ноября 2019, 18:54 • 146 • Политика
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в прямом эфире на канале ICTV назвал неприемлемыми условия по транзиту газа, предложенные ранее "Газпромом", и потребовал от российской компании компромисса.
Ранее "Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение, содержащее параметры возможного продления транзитного контракта. В компании уточнили, что готовы продлить договор на год с учётом прогнозного спроса в Евросоюзе, если украинские партнёры выполнят три условия.
В частности, российская компания предлагает "Нафтогазу" обоюдный отказ от всех взаимных претензий в международном арбитраже. Это подразумевает прекращение всех судебных разбирательств между сторонами. Вторым условием продления транзита является отмена решения Антимонопольного комитета Украины, по которому на "Газпром" был наложен штраф за "нарушение экономической конкуренции". Третьим условием поставлен отзыв ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома".
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в прямом эфире на канале ICTV весьма резко высказался о предложении "Газпрома".
Однако от транзита российского газа в минэнерго Незалежной всё же не спешат отказываться. Оржель потребовал от "Газпрома" пойти на компромисс.
Позиция России
Ранее президент России Владимир Путин призвал "Нафтогаз" и "Газпром" обнулить взаимные претензии и начать переговоры с чистого листа. При этом выяснилось, что на суд по делу о взыскании с российской компании 2,1 миллиарда долларов "Нафтогаз" уже потратил более 1,6 миллиарда долларов.
Конфликт также чреват провалом переговоров по транзиту газа в Европу, что грозит Украине потерей 3 - 4% ВВП. В случае остановки поставок голубого топлива из России украинской стороне придётся платить за содержание ГТС и поставки газа из других источников.
Позиция "Нафтогаза"
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко понадеялся на продолжение работы с "Газпромом" в трёхстороннем формате - при участии Европейской комиссии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
146
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 ноября 2019, 22:39
|
17 ноября 2019, 08:24
|
16 ноября 2019, 06:24
|
13 ноября 2019, 10:09
|
18 ноября 2019, 03:54
|
13 ноября 2019, 03:39
|
17 ноября 2019, 05:09