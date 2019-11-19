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Министр энергетики Украины в прямом эфире потребовал от "Газпрома" компромисса

19 ноября 2019, 18:54  •  146 • Политика
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в прямом эфире на канале ICTV назвал неприемлемыми условия по транзиту газа, предложенные ранее "Газпромом", и потребовал от российской компании компромисса.
Ранее "Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение, содержащее параметры возможного продления транзитного контракта. В компании уточнили, что готовы продлить договор на год с учётом прогнозного спроса в Евросоюзе, если украинские партнёры выполнят три условия.
В частности, российская компания предлагает "Нафтогазу" обоюдный отказ от всех взаимных претензий в международном арбитраже. Это подразумевает прекращение всех судебных разбирательств между сторонами. Вторым условием продления транзита является отмена решения Антимонопольного комитета Украины, по которому на "Газпром" был наложен штраф за "нарушение экономической конкуренции". Третьим условием поставлен отзыв ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома".
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в прямом эфире на канале ICTV весьма резко высказался о предложении "Газпрома".
"Будем откровенны, - предложил министр. - Предложение от России отказаться от арбитражей и подписать договор пользования украинской ГТС только на один год неприемлемо".
Однако от транзита российского газа в минэнерго Незалежной всё же не спешат отказываться. Оржель потребовал от "Газпрома" пойти на компромисс.
"Если мы принимаем в определённой форме наши требования по арбитражу, если мы подписываем долгосрочный контракт, мы можем искать компромиссы, - цитирует министра РИА "Новости". - Я надеюсь, что на такой же компромисс может пойти и "Газпром".

Позиция России

Ранее президент России Владимир Путин призвал "Нафтогаз" и "Газпром" обнулить взаимные претензии и начать переговоры с чистого листа. При этом выяснилось, что на суд по делу о взыскании с российской компании 2,1 миллиарда долларов "Нафтогаз" уже потратил более 1,6 миллиарда долларов.
Конфликт также чреват провалом переговоров по транзиту газа в Европу, что грозит Украине потерей 3 - 4% ВВП. В случае остановки поставок голубого топлива из России украинской стороне придётся платить за содержание ГТС и поставки газа из других источников.

Позиция "Нафтогаза"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко понадеялся на продолжение работы с "Газпромом" в трёхстороннем формате - при участии Европейской комиссии.
"Мы надеемся, что продолжится работа в трёхстороннем формате, и даже последнее предложение "Газпрома" мы тоже будем обсуждать прозрачным способом в трёхстороннем формате с нашими европейскими партнёрами, чтобы обеспечить справедливые, а это в нашем случае европейские, условия продолжения транзита", - цитирует Витренко "Интерфакс".

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