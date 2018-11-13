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Министр энергетики США в твиттере пообещал бороться против «Северного потока-2»
13 ноября 2018, 09:54 • 52 • Политика
Министр энергетики США Рик Перри опубликовал в твиттере фотографии со встречи с Петром Порошенко и объявил, что Киев и Вашингтон будут вместе бороться против строительства газопровода «Северный поток-2».
Министр Перри поблагодарил украинского президента за стремление к диверсификации энергетики и подтвердил, что Вашингтон по-прежнему выступает против «Северного потока-2» и любых источников энергии, которые могут стать «заложниками нестабильных государственных субъектов».
Глава Минэнерго США заверил, что Америка готова поддерживать своих союзников с помощью своих «огромных запасов доступной энергии».
Также Рик Пэрри сообщил, что подписал с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявление о гражданской ядерной энергетике. Он назвал совместной задачей Киева и Вашингтона обеспечение украинского народа ядерной энергией.
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