Министр энергетики США в твиттере пообещал бороться против «Северного потока-2»

Министр Перри поблагодарил украинского президента за стремление к диверсификации энергетики и подтвердил, что Вашингтон по-прежнему выступает против «Северного потока-2» и любых источников энергии, которые могут стать «заложниками нестабильных государственных субъектов».

Глава Минэнерго США заверил, что Америка готова поддерживать своих союзников с помощью своих «огромных запасов доступной энергии».

Также Рик Пэрри сообщил, что подписал с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявление о гражданской ядерной энергетике. Он назвал совместной задачей Киева и Вашингтона обеспечение украинского народа ядерной энергией.

President @realDonaldTrump and the U.S. showed their continued commitment to Ukraine's right to reliable, affordable energy and the importance of transparent, predictable markets with the launch of the U.S.-Ukraine Stategic Energy Dialogue. pic.twitter.com/LgZ5h17n55