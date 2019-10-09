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Министр энергетики США предсказал Украине "туманную" судьбу экспортера газа
09 октября 2019, 18:39 • 138 • В мире
Министр энергетики США Рик Перри предсказал, что в будущем Украина сможет стать экспортером газа в Европу. Правда, такая судьба Незалежной, говоря простым языком, пока весьма туманна, поскольку точных сроков Перри не указал, а лишь отметил, что подобное может случиться "однажды".
Ранее министр энергетики США Рик Перри провел трехстороннюю встречу с украинскими и польскими коллегами. Судя по его последующему посту в Twitter, встречей американский министр остался весьма доволен.
Перри даже расписал радужные перспективы для Украины в энергетической сфере, предсказав той судьбу экспортера газа в Европу в будущем.
Однако такие судьбоносные перспективы, исходя из твита американского министра, все же весьма туманны, поскольку точных сроков он не указывает, а манипулирует словом "однажды".
"Однажды Украина сможет снабжать своих соседей продукцией нового отечественного производства", - отметил Перри, говоря об украинском газе.
Когда это "однажды" наступит и наступит ли вообще?
Пока же американский министр пишет, что "открытие более широкого доступа к украинскому хранилищу позволит увеличить коммерческую активность, чтобы использовать увеличенные поставки и сезонные спреды на европейских рынках газа".
Фото: скриншот twitter/SecretaryPerry
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