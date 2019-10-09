Министр энергетики США предсказал Украине "туманную" судьбу экспортера газа

Ранее министр энергетики США Рик Перри провел трехстороннюю встречу с украинскими и польскими коллегами. Судя по его последующему посту в Twitter, встречей американский министр остался весьма доволен.

Перри даже расписал радужные перспективы для Украины в энергетической сфере, предсказав той судьбу экспортера газа в Европу в будущем.

Однако такие судьбоносные перспективы, исходя из твита американского министра, все же весьма туманны, поскольку точных сроков он не указывает, а манипулирует словом "однажды".

"Однажды Украина сможет снабжать своих соседей продукцией нового отечественного производства", - отметил Перри, говоря об украинском газе.

Когда это "однажды" наступит и наступит ли вообще?

Пока же американский министр пишет, что "открытие более широкого доступа к украинскому хранилищу позволит увеличить коммерческую активность, чтобы использовать увеличенные поставки и сезонные спреды на европейских рынках газа".