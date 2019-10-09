Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дмитрий Вяткин: Я не Баба Ванга, но ответные меры в отношении Америки будут!
$8 млрд "за выросшую грудь": Американец может поставить рекорд по мора...
Президент мира
«Киеву никто не поможет вернуть Крым»: Политолог ответил заявление Зеленского
Главная / В мире

Министр энергетики США предсказал Украине "туманную" судьбу экспортера газа

09 октября 2019, 18:39  •  138 • В мире
Министр энергетики США Рик Перри предсказал, что в будущем Украина сможет стать экспортером газа в Европу. Правда, такая судьба Незалежной, говоря простым языком, пока весьма туманна, поскольку точных сроков Перри не указал, а лишь отметил, что подобное может случиться "однажды".
Ранее министр энергетики США Рик Перри провел трехстороннюю встречу с украинскими и польскими коллегами. Судя по его последующему посту в Twitter, встречей американский министр остался весьма доволен.
Перри даже расписал радужные перспективы для Украины в энергетической сфере, предсказав той судьбу экспортера газа в Европу в будущем.
Однако такие судьбоносные перспективы, исходя из твита американского министра, все же весьма туманны, поскольку точных сроков он не указывает, а манипулирует словом "однажды".
"Однажды Украина сможет снабжать своих соседей продукцией нового отечественного производства", - отметил Перри, говоря об украинском газе.
Когда это "однажды" наступит и наступит ли вообще?
Пока же американский министр пишет, что "открытие более широкого доступа к украинскому хранилищу позволит увеличить коммерческую активность, чтобы использовать увеличенные поставки и сезонные спреды на европейских рынках газа".
Фото: скриншот twitter/SecretaryPerry

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



138
Источник
Похожие новости
09 октября 2019, 08:39
«Сотрудничество в ключевых областях»: в ЕС призвали усилить взаимодействие с РФ в рамках программы «Северное измерение»
09 октября 2019, 18:39
$8 млрд "за выросшую грудь": Американец может поставить рекорд по моральной компенсации
09 октября 2019, 08:54
Экономная красотка увеличила ягодицы на дому, после чего впала в кому
09 октября 2019, 15:24
"Ленин, это не мы, это МВФ": Мадуро ответил на обвинения президента Эквадора
09 октября 2019, 02:24
Лесные пожары губят дома и заставляют людей спасаться бегством. И это не Россия
09 октября 2019, 15:24
"Политический спектакль ради пересмотра итогов выборов": Белый дом объявил незаконным импичмент Трампа
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2019, 12:09
"Украина будет прикидываться шлангом": Публицист объяснил внезапное "п...
09 октября 2019, 03:54
Мариуполь и Славянск живут, как в осаде, и ведут тихую партизанскую войну
09 октября 2019, 15:09
Киев не согласился на продление транзитного контракта на год
09 октября 2019, 02:24
"Прочистились мозги сразу": В Twitter объяснили, почему экс-посол США в Рос...
09 октября 2019, 02:24
Отважный грызун дал отпор: Видео борьбы за жизнь покоряет соцсети
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2019, 09:39
Ирина Лимаенко: «Украинские снайперы стреляли по кабине, давали понять — мол, уходите»
03 октября 2019, 09:39
Наталья Панченко: «Шансов выжить у них не было»
02 октября 2019, 20:54
«Ультиматум Путина» и облом Израиля
09 октября 2019, 15:09
Киев не согласился на продление транзитного контракта на год
05 октября 2019, 00:54
Знаменитое путинское дзюдо. Стратегия по Украине даёт свои результаты
03 октября 2019, 09:39
Татьяна Паршкина: «Снаряд разорвался слишком близко»
04 октября 2019, 05:24
Лукашенко наплевал на обязательства перед Россией (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.