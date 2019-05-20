Министр энергетики США передал Киеву «послание» от Трампа

Американский лидер Дональд Трамп попросил делегацию США передать в Киев «послание от Америки», что Вашингтон — вместе с народом Украины. Об этом на инаугурации президента Владимира Зеленского заявил министр энергетики США Рик Перри.

«Послание от Америки очень чёткое, президент США попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом (надеюсь, и с новым парламентом), чтобы увидеть светлые дни в будущем», — цитирует «112 Украина» министра.

Он подчеркнул, что речь Зеленского в ходе заседания Рады, где прошла его инаугурация, была впечатляющей.

По словам Перри, американская сторона продолжит поддерживать украинцев в защите независимости и стремлении к свободе через свободу экономики.

20 мая в сессионном зале украинского парламента прошла церемония инаугурации Зеленского. На неё прибыл в том числе Рик Перри.

В ходе мероприятия Зеленский объявил о роспуске Рады и призвал освободить от должности главу СБУ, генерального прокурора и министра обороны.

RT вёл прямую трансляцию.