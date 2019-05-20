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Министр энергетики США передал Киеву «послание» от Трампа
20 мая 2019, 13:54 • 45 • Украина
Американский лидер Дональд Трамп попросил делегацию США передать в Киев «послание от Америки», что Вашингтон — вместе с народом Украины. Об этом на инаугурации президента Владимира Зеленского заявил министр энергетики США Рик Перри.
Reuters
«Послание от Америки очень чёткое, президент США попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом (надеюсь, и с новым парламентом), чтобы увидеть светлые дни в будущем», — цитирует «112 Украина» министра.
Он подчеркнул, что речь Зеленского в ходе заседания Рады, где прошла его инаугурация, была впечатляющей.
По словам Перри, американская сторона продолжит поддерживать украинцев в защите независимости и стремлении к свободе через свободу экономики.
20 мая в сессионном зале украинского парламента прошла церемония инаугурации Зеленского. На неё прибыл в том числе Рик Перри.
В ходе мероприятия Зеленский объявил о роспуске Рады и призвал освободить от должности главу СБУ, генерального прокурора и министра обороны.
RT вёл прямую трансляцию.
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