|
Министр экологии Красноярского края Корчашкин ушел в отставку
02 сентября 2020, 14:30 • 64 • Политика
Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин покинул свой пост, сообщает 1 сентября пресс-служба губернатора региона.
«Распоряжением главы региона (Александра Усса) Павел Корчашкин освобожден от должности министра экологии и рационального природопользования края в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в заявлении.
Отмечается, что временным руководителем ведомства назначен заместитель министра Павел Борзых.
45-летний Корчашкин был назначен на этот пост в апреле прошлого года. В Красноярском крае в 2020 году произошел ряд крупных чрезвычайных ситуаций экологического плана.
В частности, в конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива. Порядка 20 тыс. т топлива попало в две реки — Амбарную и Далдыкан.
А к 31 августа площадь природных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 132,3 тыс. га.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 сентября 2020, 03:40
|
31 августа 2020, 10:15
|
29 августа 2020, 01:25
|
29 августа 2020, 12:25
|
30 августа 2020, 15:00
|
29 августа 2020, 05:05
|
28 августа 2020, 23:35