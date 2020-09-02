Министр экологии Красноярского края Корчашкин ушел в отставку

Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин покинул свой пост, сообщает 1 сентября пресс-служба губернатора региона.

«Распоряжением главы региона (Александра Усса) Павел Корчашкин освобожден от должности министра экологии и рационального природопользования края в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в заявлении.

Отмечается, что временным руководителем ведомства назначен заместитель министра Павел Борзых.

45-летний Корчашкин был назначен на этот пост в апреле прошлого года. В Красноярском крае в 2020 году произошел ряд крупных чрезвычайных ситуаций экологического плана.

В частности, в конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива. Порядка 20 тыс. т топлива попало в две реки — Амбарную и Далдыкан.

А к 31 августа площадь природных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 132,3 тыс. га.