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Министр-аутсайдер обнулил антироссийские санкции: "Это наказание..."
11 марта 2021, 23:15 • 199 • Политика
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заранее "обнулил" антироссийские санкции против госдолга. Министр-аутсайдер подчеркнул: это наказание не для России.
По словам Решетникова, если власти США решатся ввести санкции против российского госдолга, они накажут не Москву, которая найдёт другие способы пополнить бюджет, а западных инвесторов, зарабатывающих на покупке российских облигаций.
Министр отметил, что доля западных держателей российских ценных бумаг снизилась, но всё равно остаётся довольно высокой - около 23%. При этом он подчеркнул, что уход западных инвесторов некритично для российской экономики.
- подчеркнул Решетников, общаясь с журналистами.
Глава Минэкономразвития также добавил, что за последнее время санкционное давление на Россию выросло настолько, что западные ограничения стали для Москвы обыденностью и уже не воспринимаются как что-то страшное.
Напомним, Решетникова стали называть министром-аутсайдером после того, как в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин публично отчитал его за "эксперименты" с ценами на базовые продукты.
В четверг послы Евросоюза согласовали санкции против России, Китая и Ливии. Российские граждане попали в чёрный список из-за "нарушения прав человека в Крыму". Отметим при этом, что официальные представители ЕС ни разу не посещали регион, а всю информацию еврочиновники черпают из соцсетей и украинских резолюций.
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