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Министр армии США обещает к 2028 году создать войско "Судного дня"
27 марта 2018, 18:24 • 52 • В мире
По словам чиновника, армия США научится побеждать уже к 2028 году.
Министр армии США Марк Эспер обещает за десять лет создать непобедимую армию будущего. Подробности своего плана он раскрыл во время выступления на симпозиуме Ассоциации армии США.
Эспер в ярких красках расписал, как за десять лет сухопутные войска США достигнут такого уровня боевой готовности и оснащенности, что смогут вести войну одновременно на земле, в воздухе и даже в киберпространстве. Добиться этого он намеревается при помощи повсеместного использования пилотируемых и беспилотных боевых транспортных средств, самолетов и других технических систем вооружений в комбинации с надежными общевойсковыми формированиями и тактикой.
Марк Эспер добавляет, что к 2028 году армия США должна стать еще более многочисленной и иметь полное превосходство над любым противником. Кроме того, министр делает большую ставку на активное использование автономных систем, робототехники и искусственного интеллекта.
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