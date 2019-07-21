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Министерство США при помощи пиццы учит американцев противостоять "информационным атакам" России

21 июля 2019, 11:24  •  69 • Политика
Министерство в США объяснило суть информатак на примере споров о пицце. В инструкции для американцев говорится, что Россия может использовать тему начинки для пиццы, чтобы сеять раздор среди американцев.
Министерство внутренней безопасности США учит американцев противостоять "информационным атакам" России при помощи пиццы с ананасом. Об этом сообщает телеканал ABC News.
На сайте американского ведомства была опубликована инструкция для американцев о том, как идентифицировать "информационные атаки" России. В качестве примера приводится спор о том, допустимо ли класть в пиццу ананас. Отмечается, что российские агенты могут сеять раздор среди граждан США, используя в споре такие аргументы, как "не любить ананас в пицце - это не по-американски" и "миллениалы (родившиеся после 1981 года) разрушают пиццу".
"Иностранные источники влияния постоянно ищут возможности разжечь актуальные проблемы в США. Они делают это не для того, чтобы выиграть спор; они хотят видеть нас разделенными", - запугивает министерство американцев.
Напомним, что в США до сих пор мусолят тему того, будто бы Россия вмешалась в американские выборы и помогла победить в них Дональду Трампу. В преддверии новых выборов американского президента тема "вмешательства" опять стала популярной.

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