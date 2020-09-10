Министерство по делам Северного Кавказа РФ ликвидировали

Министерство по делам Северного Кавказа России официально ликвидировали. Развитие Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и реализация госпрограммы перешли в ведение Минэкономразвития. Об этом сообщили в среду, 9 сентября, в ведомстве.

«Министерство экономического развития России в полном объеме продолжает работу по развитию Северо-Кавказского федерального округа и реализацию соответствующей государственной программы, рассчитанной до 2025 года», — цитирует сообщение «РИА Новости».

21 января президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». В документе прописано, что в России упраздняется Министерство по делам Северного Кавказа, передает RT.

7 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева заместителем министра экономического развития.