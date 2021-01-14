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Министерство по делам оккупированных территорий Украины готовит расправу с Донбассом и Крымом

14 января 2021, 12:35  •  149 • Украина
В законопроекте о переходном периоде, подготовленном по поручению Владимира Зеленского, всё прописано так, что ни Донбасс, ни тем более Крым, нипочём не захотят вернуться. Возможно, на то и расчёт – возвращение пророссийских территорий чревато ревизией политического курса украинской власти. Как отметила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш, документ противоречит не только положениям минских соглашений, подписанных украинской стороной, но и украинскому закону о статусе Донбасса 2014 года.
Управлять Крымом и Донбассом Киев – в соответствии с законопроектом – предлагает «международным переходным администрациям», в которые не смогут попасть представители России и стран ОДКБ. Для чего это Киеву, несложно понять – проводить жёсткую украинизацию (на это отводится два года) должны иностранцы, а ручки украинских националистов – вот они, они как бы и не при делах. Местное население на пять лет полностью поражается в правах. Местные выборы, таким образом, не проводятся в течение пяти лет – это, кстати, звоночек для Европы, ведь украинские представители в четырёхсторонней контактной группе уверяют, что местные выборы Киев готов провести «как только, так сразу» (но строго по факту передачи границы под украинский контроль).
Два года промывки мозгов – или, как это сформулировано в законопроекте, «два года работы с национальной памятью» нелояльных майданщикам граждан. Все правоохранительные и судебные органы формируются Киевом (хотя, в соответствии с минскими соглашениями, их формирование – прерогатива местных властей). Русский язык не рассматривается даже в статусе регионального, не говоря уже о втором государственном – только украинский. А ещё аннулируется амнистия – в противовес минским договорённостям. Ну и что, что они утверждены Совбезом ООН?! В общем, другой ре-интеграции у Киева для Донбасса и Крыма нет. Судя по тому, что законопроект готовили по поручению Зеленского, президент Украины с ним ознакомлен – и возражений у него не нашлось.
Для любителей юридических несоответствий в документе найдётся немало занятного. К примеру, документ исключает привлечение к урегулированию миротворцев ООН. Нам как бы намекают, что миротворцы должны быть исключительно представителями стран – членов НАТО? ДНР и ЛНР в соответствии с формулировками предлагается считать «оккупационными администрациями Российской Федерации» – как будто в минской контактной группе шесть с хвостом лет стороны вообще ни о чём не договаривались. Если крымчанин или житель Донбасса получил российский паспорт, ему отказывают в выезде с «оккупированных территорий» на неоговоренный срок. Законопроект обещают принять до весны, чтобы уже в марте текущего года запустить процесс ре-интеграции на Украину Донбасса и Крыма. А если Россия с этим не согласится, у Киева появится повод требовать от Запада введения новых антироссийских санкций.

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