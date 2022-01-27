Министерство обороны Украины собирается вербовать "партизан" для войны с Россией

Западные СМИ делятся планами украинского командования по подготовке к гипотетической войне с русскими. В ней примут участие бойцы "народного сопротивления".

Минобороны Украины заявило, что намерено организовать отряды "народного сопротивления". Они будут действовать в случае "нападения России", которое усиленно рекламирует как Киев, так и ряд стран коллективного Запада. Согласно плану Б, будет сформировано 150 батальонов и подразделений. Они будут действовать в отдельных областях Украины и крупных городах. Кого именно туда будут набирать, пока неизвестно, но обучение и обеспечение вооружением «повстанцам» гарантируют. Главной проблемой при составлении плана партизанской войны стала организация систем управления между командование, армейскими подразделениям и партизанскими отрядами. Но над ней сейчас усиленно работают. Еще один пункт, требующий усилий – создание складов оружия.

Данные планы министерство обороны Украины озвучило изданию Foreign Policy.

Впрочем, до военкоматов решение о наборе добровольцев, способных партизанить в городских условиях пока не доведено. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей, сообщает РИА Новости.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов рассказал о саботаже Киевом исполнения минских соглашений и нарушении договоренностей о размещении тяжелого вооружения на линии соприкосновения. По данным ДНР, украинская армия занята переброской на границы Донбасса банков и систем ракетного залпового огня вместо того, чтобы отводить их вглубь страны.

Денис Пушилин, глава ДНР, заявил, что возможны провокации со стороны Украины по сирийскому сценарию с фейковой химатакой.

Россия, в свою очередь, неоднократно делала заявления, что воевать с Украиной не намерена, таких планов нет в принципе.