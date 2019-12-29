Министерство обороны созывает всех в информационные окопы • 82 • Аналитика

Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов через подведомственную газету «Красная звезда» сообщил о том, что иностранные государства готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России.



«При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов Вооруженных сил до непосредственно военно-политического руководства».







Сложные ощущения, если честно. С одной стороны, это откуда столько компромата смогли увести неведомые шпионы, или что за институты трудились, придумывая такие горы информации? Интересно.



Но пойдем дальше по высказываниям господина Цаликова.



Замминистра сказал, что информационная атака будет направлена на подрыв уверенности российского общества в боеготовности и боеспособности армии.



Вот в это верится. Причем совершенно без труда. Это нормальный ход, совершенно в духе современности. Именно так и надо работать, порождая в обществе такие тенденции.



Но возникают вопросы по существу.



Простите, а через кого будут осуществляться эти информационные атаки?



Если через неких аффилированных или аккредитованных представителей? Да бросьте. Этих мы уже всех знаем наперечет, и ни одно из этих СМИ не сможет нанести такого информационного урона, о котором говорит заместитель министра.



По словам Цаликова, заказчики этой кампании будут использовать против Минобороны «грязные методы информационной борьбы», на что военное ведомство собирается ответить «честной и открытой работой».



Вот по поводу «честной и открытой работы» мы можем сказать пару слов.



«Честная и открытая работа» заключается в исключительной фильтрации всего информационного потока, относящегося к деяниям Минобороны России.



Я подозреваю, что под озвученными заместителем министра некими силами, которые будут осуществлять кампанию против Минобороны, подразумеваются ВСЕ журналисты, которые критически отзываются о событиях в Вооруженных силах России.







Что говорить, вот их как раз достаточно, чтобы бить тревогу. Своих, российских, но почему-то недовольных происходящим.



Понятно, что пресс-служба Минобороны, закосневшая в штампах пятидесятилетней давности, просто не в состоянии действительно «честно и открыто» бороться с негативом в армейской среде.



Потому все случаи гибели военнослужащих что срочной службы, что контрактников – это исключительно недосмотр военных медицинских комиссий, допустивших неадекватов до службы.



Все случаи непонятного «освоения средств» — это непонимание сути происходящих процессов, а все случаи сомнения в правильности действий – вот это как раз из оперы о предательстве, продажности Западу и так далее.



По методичкам советского времени.



Нет, ну почему у нас принято от времен Советского Союза брать только худшее и самое худшее?



«Система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьезного противостояния. Более того, информация в умелых руках и достаточных ресурсах превратилась в мощное и разрушительное оружие».



Это правда. Информация, особенно правдивая – это действительно оружие. Тем более в интересах Минобороны минимизировать воздействие этого оружия.



На самом деле я считаю, что это все – просто первый шаг на пути к жесткой цензуре. Это то, что нас ждет в ближайшем будущем. По крайней мере, все к тому идет.



Заместитель министра призвал российских журналистов стать союзниками Минобороны в отражении этой атаки.



«В нынешнем состоянии российские Вооруженные силы нравятся далеко не всем. Мы и не стремимся к этому. Однако есть замыслы и планы по дискредитации российской армии, которых мы никогда не допустим. И бороться с этим нужно только открытостью».



Ну что же, стоит посмотреть, как это будет выглядеть. Помнится мне, один журналист с «Военного обозрения», слишком уж критиковавший деяния Минобороны, просто был отстранен от участия в любых мероприятиях, проводимых министерством.



Возможно, он не один такой. По-хорошему, надо бы у товарища генерала Егорова спросить, ну да не судьба.



Однако механизм уже отработан. И суть его – никакой критики в адрес армии. Никакой. Только «Гром победы, раздавайся», только хвалебные оды. А если кто-то будет критиковать… Ну вот об этом, думаю, и говорил замминистра.



Внезапно самоубился солдат-срочник, за сутки до этого рассказывавший по телефону родным, что у него все хорошо – претензии только к его родителям, воспитавшим неуравновешенного человека.



Свел счеты с жизнью контрактник в неблагополучной части – тут же найдутся несколько «свидетелей», которые расскажут, что покойный играл в казино, поругался с женой и был сторонником Грудинина на выборах.



А то, что областной город перед свадьбой дочери одного из начальников служб одной дивизии оказался наводнен уцененными ИРП, маслом, тушенкой, сахаром и крупами – вот об этом будут рассказывать исключительно купленные за доллары агенты иностранных государств.



Потому что в нашей армии все великолепно. И рассказывать обо всех процессах нужно только так.



Все остальное – от лукавого, то есть от агентов Запада.



Какая радость для ура-патриотов… Зато как все будет роскошно. Строчки выровнены по шнурку, выкрашены в один цвет, буковки одна к одной. И все пресса превратится в передовицу той же «Красной звезды». Прославляя все, что происходит в нашей армии и на флоте.



А с иноверцами, купленными за доллары, все патриотические силы будут бороться. До последней буквы.



Приятно понимать, что в Министерстве обороны служат столь понимающие специалисты, как господин Цаликов. С ними армия и флот уверенно шагнут в светлое будущее. Открыто. С максимальной открытостью. А мы посмотрим, как все это будет смотреться — максимальная открытость в исполнении максимально зажатого цензурой и искажениями фактов Министерстве обороны.



Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов через подведомственную газету «Красная звезда» сообщил о том, что иностранные государства готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России.Сложные ощущения, если честно. С одной стороны, это откуда столько компромата смогли увести неведомые шпионы, или что за институты трудились, придумывая такие горы информации? Интересно.Но пойдем дальше по высказываниям господина Цаликова.Замминистра сказал, что информационная атака будет направлена на подрыв уверенности российского общества в боеготовности и боеспособности армии.Вот в это верится. Причем совершенно без труда. Это нормальный ход, совершенно в духе современности. Именно так и надо работать, порождая в обществе такие тенденции.Но возникают вопросы по существу.Простите, а через кого будут осуществляться эти информационные атаки?Если через неких аффилированных или аккредитованных представителей? Да бросьте. Этих мы уже всех знаем наперечет, и ни одно из этих СМИ не сможет нанести такого информационного урона, о котором говорит заместитель министра.По словам Цаликова, заказчики этой кампании будут использовать против Минобороны «грязные методы информационной борьбы», на что военное ведомство собирается ответить «честной и открытой работой».Вот по поводу «честной и открытой работы» мы можем сказать пару слов.«Честная и открытая работа» заключается в исключительной фильтрации всего информационного потока, относящегося к деяниям Минобороны России.Я подозреваю, что под озвученными заместителем министра некими силами, которые будут осуществлять кампанию против Минобороны, подразумеваются ВСЕ журналисты, которые критически отзываются о событиях в Вооруженных силах России.Что говорить, вот их как раз достаточно, чтобы бить тревогу. Своих, российских, но почему-то недовольных происходящим.Понятно, что пресс-служба Минобороны, закосневшая в штампах пятидесятилетней давности, просто не в состоянии действительно «честно и открыто» бороться с негативом в армейской среде.Потому все случаи гибели военнослужащих что срочной службы, что контрактников – это исключительно недосмотр военных медицинских комиссий, допустивших неадекватов до службы.Все случаи непонятного «освоения средств» — это непонимание сути происходящих процессов, а все случаи сомнения в правильности действий – вот это как раз из оперы о предательстве, продажности Западу и так далее.По методичкам советского времени.Нет, ну почему у нас принято от времен Советского Союза брать только худшее и самое худшее?Это правда. Информация, особенно правдивая – это действительно оружие. Тем более в интересах Минобороны минимизировать воздействие этого оружия.На самом деле я считаю, что это все – просто первый шаг на пути к жесткой цензуре. Это то, что нас ждет в ближайшем будущем. По крайней мере, все к тому идет.Заместитель министра призвал российских журналистов стать союзниками Минобороны в отражении этой атаки.Ну что же, стоит посмотреть, как это будет выглядеть. Помнится мне, один журналист с «Военного обозрения», слишком уж критиковавший деяния Минобороны, просто был отстранен от участия в любых мероприятиях, проводимых министерством.Возможно, он не один такой. По-хорошему, надо бы у товарища генерала Егорова спросить, ну да не судьба.Однако механизм уже отработан. И суть его – никакой критики в адрес армии. Никакой. Только «Гром победы, раздавайся», только хвалебные оды. А если кто-то будет критиковать… Ну вот об этом, думаю, и говорил замминистра.Внезапно самоубился солдат-срочник, за сутки до этого рассказывавший по телефону родным, что у него все хорошо – претензии только к его родителям, воспитавшим неуравновешенного человека.Свел счеты с жизнью контрактник в неблагополучной части – тут же найдутся несколько «свидетелей», которые расскажут, что покойный играл в казино, поругался с женой и был сторонником Грудинина на выборах.А то, что областной город перед свадьбой дочери одного из начальников служб одной дивизии оказался наводнен уцененными ИРП, маслом, тушенкой, сахаром и крупами – вот об этом будут рассказывать исключительно купленные за доллары агенты иностранных государств.Потому что в нашей армии все великолепно. И рассказывать обо всех процессах нужно только так.Все остальное – от лукавого, то есть от агентов Запада.Какая радость для ура-патриотов… Зато как все будет роскошно. Строчки выровнены по шнурку, выкрашены в один цвет, буковки одна к одной. И все пресса превратится в передовицу той же «Красной звезды». Прославляя все, что происходит в нашей армии и на флоте.А с иноверцами, купленными за доллары, все патриотические силы будут бороться. До последней буквы.Приятно понимать, что в Министерстве обороны служат столь понимающие специалисты, как господин Цаликов. С ними армия и флот уверенно шагнут в светлое будущее. Открыто. С максимальной открытостью. А мы посмотрим, как все это будет смотреться — максимальная открытость в исполнении максимально зажатого цензурой и искажениями фактов Министерстве обороны. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





82 Источник Похожие новости Эксперт объяснил, почему немцы считают Трампа самой большей угрозой Некогда отдыхать Крупные корабли ВМС США: порезать, не дожидаясь перитонита Кавказская боевая кухня. Рецепты к Новому году Жизнь с оглядкой на Запад. Кто такие либералы? Иммиграция в Россию. Бег впереди паровоза? Новости партнеров