Министерство культуры Франции изменило данные о принадлежности Севастополя к России

Министерство культуры Франции на своём официальном сайте в разделе, посвящённом участникам акции «Ночь европейских музеев — 2018», изменило данные о том, что Севастополь является частью России.

Изначально в справке о Севастопольском художественном музее имени М.П. Крошицкого указывался адрес: проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация.

В настоящее время на сайте говорится, что объект якобы находится на территории Украины.

В марте в ООН признали телефонный код России для Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.