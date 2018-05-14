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Министерство культуры Франции изменило данные о принадлежности Севастополя к России

14 мая 2018, 23:24  •  105 • Украина
Министерство культуры Франции на своём официальном сайте в разделе, посвящённом участникам акции «Ночь европейских музеев — 2018», изменило данные о том, что Севастополь является частью России.
 

Изначально в справке о Севастопольском художественном музее имени М.П. Крошицкого указывался адрес: проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация.

    В настоящее время на сайте говорится, что объект якобы находится на территории Украины.

    В марте в ООН признали телефонный код России для Крыма.

    Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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